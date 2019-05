CONFITURA, ARROP I TALLAETES...

De Benigànim. Aixina d'eixa manera cantava, una i atra volta, aquell venedor ambulant qui, carregat d'orcetes plenes de sucoses llepolies te les venia a la porta de cada casa. Arrop que l'havia fet ell mateix, en most de raïm dolç, calç de bolo, aigua i trocets de carabassa. I, a l'oir-lo, no era gens estrany de que els menuts li ho feren saber a la yaya o a la mare per a que ixquera corrent -ans que aquell se n'anara per a comprar-ne- en un plateret en la mà. I és que, en veritat, eixe arrop i aquella confitura eren companyia per acabar unes postres o per a menjar-ne en un bon berenar. Aixina que la mare, quan escoltava més al fill que al venedor, -perque en el corral es trobava tirant dacsa a les gallines i edros als coloms- sabedora d'aquells crits no se feya de pregar i eixia pere a comprar-ne a l'instant.

Ara clar, com tants dolcets se venen en forns i súpers, aquell venedor ya no se passeja pels carres de cap poble i manco per la ciutat, encara que en alguna fireta popular -siga de sant Antoni en el carrer de Morvedre o per Santa Bàrbera en Moncada- hi ha paradetes que t'ho venen. Clar que tampoc est arrop està fe en trocets irregulars de carabassa com era sempre la que venien ahir. Hui, te poden posar troços de corfa de meló o de codony.

Recordem que eixe arrop se començava a fer posant a bollir el most del raïm fins que este es convertia en almíbre. Se macerava en calç com ya hem dit més amunt, i s'afegien les tallaetes de la part blanca del meló d'Alger, pero mai de la polpa. Hui en dia fins se fa arrop en figues en lloc de moscatell.

Recorde a un vell veí meu -el més llépol que yo he conegut- qui solia dir que, per l'almorzar, un cantell de pa en mel es menjaria i per acabar el seu sopar sempre li agradava tastar una poca coca cristina o de sagí, -coques que ninguna d'elles era salada- o un grapat de peladilles. Com també, a voltes te cantava, chuplant-se els dits: «Un arrop i tallaetes/de carabassa i meló/és per a mi el millor/més que el que es fa de figues/-eixes que estan ya pansides-/o de troços de codony». Li faltava només afegir que com la confitura que nos aplegava dels arropers de la Vall d'Albaida -foren de Benigànim, de Barcheta, Bellús o Genovés- ninguna atra podia competir en aquella.