Serà per concursos?

Cada vez que el tripartito municipal no sabe qué hacer con un proyecto urbanístico, cada vez que se atasca o que los socios no se ponen de acuerdo, o bien cada vez que se dan cuenta de que no hay dinero para nada (o casi nada, porque para regar a manta, no por goteo, a las asociaciones catalanistas, para eso sí que lo hay) un concejal o el mismo alcalde se inventan lo del concurso de ideas como pócima mágica que calma ansiedades y suprime de un plumazo discrepancias. La última ha sido con motivo de la prevista ampliación del Botánico, que no podrán decir que era un proyecto heredado porque fue el actual Ayuntamiento quien en el no muy lejano 2017 presentó un proyecto que ahora ha quedado olvidado no se sabe muy bien por qué. Pero, sin ánimo de ser exhaustivo y simplemente repasando someramente la hemeroteca más reciente, me encuentro con que para la reforma del paseo de la Alameda (reclamada de manera multitudinaria en un proceso de «participación popular» por la increíble cantidad de 266 vecinos de la ciudad) se anuncia con el correspondiente bombo y platillo mediático-propagandístico otro concurso de ideas. Y para la reforma y posible peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, otro más, que no sabemos si incluirá un anexo sobre posible usos con un apartado especial para la protección y salvaguarda de los mercadillos de ropa y baratijas. Hasta los aseos, lavabos o váteres (úsese el término que más convenga) del jardín del Turia son objeto de concurso de ideas. Todo lo cual, toda esta fanfarria de concursos de ideas, viene a ocultar la dura y triste realidad: que apenas hay obras públicas en marcha, que los grandes proyectos están atascados o simplemente arrinconados, olvidados, apartados como apestados y señalados como símbolo de otros tiempos, llámense PAIs, acceso Norte al Puerto, estación central, ampliación del metro... mientras que para los citados (Alameda o plaza del Ayuntamiento, por ejemplo) no hay más que para encargar estudios, informes previos, bocetos, en definitiva, marear la perdiz mientras llegan las elecciones y con cuatro años más por delante -si así lo quieren los ciudadanos-ya veremos qué hacemos. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que los jubilados valencianos tenían entretenimiento asegurado con la contemplación y estricto control de las obras repartidas por la ciudad. Aquella época dio paso, con la crisis, a la desaparición de grúas y camiones, una situación que ha ido cambiando poco a poco conforme mejoraba la situación económica. Ahora, sin las alegrías inversoras de entonces, con los grandes proyectos estigmatizados, el clásico «serà per diners?» tan empleado con las vacas gordas se ha sustituido por un «serà per concursos?» que suena parecido pero no es ni de lejos lo mismo.