Pablo Motos ha contratado los servicios de una consultoría para mejorar su imagen pública. Por lo leído, para recuperar su tirón mediático tras las acusaciones de machista con algunas invitadas. Donald Trump no se gusta en Google y acusa al buscador y a las redes de censurar noticias positivas sobre él. Tendrá razón (los algoritmos a su persona), pero según 'El filtro burbuja', de Eli Pariser, si las mirara él sería al contrario porque vivimos en burbujas ideológicas y culturales. Pablo Casado ha anunciado la creación de Concordia y Libertad, fundación que presidirá Adolfo Suárez Illana y acogerá a los «mejores expertos» para generar «las mejores ideas». Qué fijación con Suárez. Es más importante Lolita como hija de Lola Flores que Suárez Illana como hijo de Suárez. No sé, esas cosas deberían decírselas las consultorías a Casado. Para este, concordia será una palabra clave en la nueva etapa política. Mientras no sea Costa Concordia.