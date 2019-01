Ayer en la radio, donde Alsina, me encontré con Concha Velasco. Una admiradora, una esclava, una amiga, una sierva. Aunque no le hice el 'López Vázquez'. Una vez me llamó para darme las gracias por el obituario de Katia Loritz. Yo le diría todos los días lo que la admiro. Por su trabajo y también por cómo cuenta las historias. Dijo ayer que no debía nada. Hasta acababa de pagar el IVA. También que hay muchos premios que ha encargado meter en su ataúd, como el Goya de honor. Igual que Lola Flores en 'La clave': «Quiero que me la metan en la caja». Hubo un silencio y aclaró: «La bata de cola». Lola pidió una peseta a cada español para pagar a Hacienda. Yo le habría dado más. También a Concha Velasco si hubiera hecho una cuestación. Pienso en una hucha con la cabeza de Paco Marsó, como el negrito del Domund, con sus ricitos. Pero si Concha Velasco se presentara a alcalde de mi ciudad seguramente no la votaría. ¿Pepu Hernández? ¿En serio?