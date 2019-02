CONCERTADO EN EL TIEMPO

Es fácil viajar en el tiempo, sólo tienes que esperar. Los segundos pasaran a tu alrededor como los anuncios fijados a las paredes en una escalera mecánica. La cosa es más complicada si lo que quieres es ir a la contra y recuperar el pasado. Esto tiene sus pros, sus contras y sus numerosos ejemplos.

El exquisito barroquismo de 'El tiempo en sus manos' (The Time Machine, 1960), con su sillón de cuero y su enorme ruleta vertical a la espalda del viajero, llevó a la pantalla el ingenio de H. G. Wells como no ha conseguido repetirlo ninguna de las versiones (con más pasta, pero menos ingenio) de esta joya de la ciencia ficción. Lo mismo se puede decir de uno de esos clásicos que se han colado inesperadamente en la historia popular y oficial del cine como 'Atrapado en el tiempo' (Groundhog Day, 1993), en el que Bill Murray se ve condenado a revivir hasta hacerlo bien el Día de la Marmota de Punxstawnwey, una tradición real tan excéntrica como nuestra tomatina que se ha hecho mundialmente famosa hasta convertirse en una frase hecha de nueva generación.

El tropel de enanos con los Monty Python y Sean Connery de 'Los héroes del tiempo' (Time Bandits, 1981) es una de las más disparatadas. 'Medianoche en París' (Midnight in Paris, 2011) es la más romántica y cultureta, con el sello de Woody Allen. En plan chungo, '12 monos' (Twelve Monkeys, 1995) no es sencilla de superar, por mucho que 'Terminator' (Terminator, 1984) y su media docena de secuelas nos hagan pensar que el porvenir no es lo que era.

Sin embargo, no se deben olvidar los futuros que, cruel venganza la del tiempo, hemos acabado por rebasar: '2001, una odisea en el espacio' (2001: A Space Odyssey, 1968); los viajes a 2015 en el DeLorian de 'Regreso al futuro II' (Back to the Future II, 1989) o a ese noviembre de 2019 al que ya vemos que no podremos llegar como nos lo pintaba 'Blade Runner' (Blade Runner, 1982).

Pero hay una máquina del tiempo muy efectiva, institucional y española que no sale en las películas. No me refiero al 'El Ministerio del Tiempo', sino al Ministerio de Hacienda. Esta semana conocíamos que la Agencia Tributaria ha decidido que la desgravación de las cuotas mensuales de los colegios concertados no son donaciones que se puedan desgravar, sino pagos por un servicio, una contraprestación, y espera, que da la risa: ¡se van a exigir con efecto retroactivo!

Si su niño ha terminado la escuela hace menos de cuatro años y echa de menos los festivales interminables, las colas para la inscripción a las extraescolares o la construcción de ninots de madrugada, va a poder revivir fiscalmente aquellos entrañables momentos. Si tienes el Gobierno, puedes decir con satisfacción que el tiempo también está en tus manos.