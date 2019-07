CONCERTADA: 'EPPUR SI MUOVE'

El 80% de los colegios concertados de Valencia consigue llenar sus aulas» en el proceso de admisión de alumnos, escribía ayer LAS PROVINCIAS. En este proceso, la disponibilidad de vacantes va por barrios que se resume que los más céntricos son los más llenos. Vaya por delante que a los centros no se les juzga -al menos no a todos- ni son mejores por llenarse más o menos. Esto sí que tiene repercusión, sobre todo en los concertados los cuales deben llegar a un mínimo de ratio para mantener su concierto. Llenar aulas no es un objetivo en sí mismo, y encuentro muchas circunstancias escolares que justifican una escolarización baja (centros rurales o de atención singular, por ejemplo).

Más allá de lo que significan estas cifras para la gestión del sistema educativo, me detengo en las decisiones de las familias, que de la oferta aceptada por la Administración eligen aquello que su voluntad rige. Las familias, con los únicos criterios que ellas determinan, y según las reglas de juego que la Conselleria publica, han decidido llenar, mayoritariamente, los centros concertados de la ciudad. Podían, claro, haber elegido otra cosa. Podían haberlos repudiado, elegir centros de otra titularidad pues, tal y como se reseña en el artículo, había vacantes en la pública en todos los distritos menos dos. Podían eliminado cualquier debate sobre la titularidad de los centros eligiendo otra cosa. Pero no lo han hecho.

En este debate se traslada ahora la idea de que las familias eligen mal. Que sus decisiones, tachadas de egoístas y elitistas, dañan el bien común. El caso, al igual que es injusto achacar la total responsabilidad de los problemas educativos a los profesores, se acusa a las familias de provocar la segregación escolar y las desigualdades.

¿Se puede decir que las familias eligen mal? Ya solo poner en juego la pregunta es tramposo. No hay que olvidar que la Administración pone las normas. Recuerden que el nuevo baremo se aprobó con la frase de que «ahora eligen las familias», según frase reiterativa de las fuentes oficiales. Antes, decían, eran los centros los que elegían. También la Administración ha gestionado el Arreglo Escolar, la planificación educativa, de manera conjunta, teniendo en cuenta la red pública y la concertada, y ha ampliado la oferta de plazas públicas año tras año. Y sin embargo... Como cada curso, las familias llenan la oferta de los centros concertados permitida por la Administración.

Las familias eligen con criterios egoístas que hay que limitar, pero así son todos los criterios. También la cercanía al domicilio, la gran causa, tiene su principal defensa en la adecuación a los intereses de cada familia. Pero, por lo que se ve, no sólo se tiene en cuenta este criterio, pues esto provocaría una distribución homogénea entre los centros del mismo distrito.

Muchos son los agentes educativos que quieren explicar a las familias lo que tienen que elegir. Los partidos políticos y algunos gobernantes, los titulares de los centros, los sindicatos y el resto de asociacionismo del sector. Visiten cualquier red social y comprobarán gente queriendo imponer a otra gente dónde tienen que escolarizar a sus hijos, añadiendo sus propios valores e ideologías a esta decisión. De alguna forma, también pasa con temas como la lengua: para defender grandes valores, conceptos, ideas, se esquinan a las personas. Lo colectivo, según tanto opinador, justifica que lo individual desaparezca. En redes sociales ya no estamos frente al debate de si es el Estado o la familia quien decide la Educación de los hijos, sino se da pábulo a que, en aras de una autoproclamada superioridad moral, el primero que tuitee decida por ti el colegio de tu hijo.

Insisto, por eso, en las reglas de juego, cambiantes de una legislatura a otra. Insisto, también, en una legislación que establece las normas que debe seguir cualquier centro para ser autorizado y que para la Administración todo centro autorizado según tales normas garantiza el derecho a la Educación de sus alumnos. Es decir, la política decide qué se puede elegir (colegios autorizados), entre cuáles (Arreglo Escolar) y cómo (proceso de admisión de alumnos). No creo que las familias deban, además, pasar ningún tribunal de moral pública que juzgue si su decisión es a gusto de ideologías dominantes.

Estas voces niegan la libertad de elección de centro a las familias. Y a ver quien les chista... Eppur si muove.