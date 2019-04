Nunca me ha gustado el dos, número par por excelencia. El patito. Menos aún si es el número de goles que encaja el Levante de forma sistemática en Orriols. Pase lo que pase. Cinco partidos seguidos en casa con un par de goles en contra, los tres últimos con empate final. Fatídico dos. Aunque no sé de qué nos extrañamos. Jugar con siete atacando continuamente solo provoca recibir goles a cascoporro y que gente ajena como el periodista Santi Segurola alabe desde las páginas de un medio nacional la valentía de Paco López, aunque sea el más goleado de la Liga. «El Levante es uno de los equipos más atractivos de España con abundantes regates, que juega a lo grande y convierte en vertiginoso cada partido», escribió recientemente tras el dos a dos contra el Eibar. Para el periodista vasco, la del técnico de Silla es «una atractiva propuesta gigantesca en clase y ambición». Para el aficionado granota, un suicidio futbolístico que nos tiene a las puertas del descenso... y del infarto. Y mañana más angustia y vértigo frente al Betis. Una nueva final en Orriols. A cara o cruz. Una ruleta rusa donde todo es posible, como frente al Espanyol. Donde lo único seguro es que el conjunto granota encajará dos goles. Y así va a continuar hasta la última jornada.

A estas alturas Paco López ha asumido que no tiene más remedio que ser fiel a su estilo. Con la defensa de tres se salvará o hundirá en el pozo de Segunda, pero no va a cambiar para lo que queda, en los últimos estertores del campeonato. Por mucho que no ganemos en casa desde el 20 de enero, los hermanos López no ven desde el banquillo otra opción diferente a la de tener que marcar tres goles como mínimo para poder ganar. Malabarismos en el alambre. No quieren transmitir más dudas al vestuario siguiendo el consejo de Benjamin Franklin, «la peor decisión es la indecisión». La plantilla necesita certezas, confianza en su trabajo y seguridad en sus posibilidades. Menos gestos a la grada desde el césped por parte de algunos y más profesionalidad. El atisbo de buen fútbol y pundonor que exhibieron en los últimos minutos del partido contra los pericos, jugando con uno menos, debe ser la base desde la que construir una victoria mañana contra un Betis revuelto, con Setién cuestionado. No queda margen. Aunque la resurrección no llegó el día que tocaba, el domingo, debería producirse mañana miércoles. Una resurrección que nos dé vida antes de acudir al Camp Nou. El momento es ahora. Aunque nos marquen dos, lo importante es sumar tres. Hay que darle la vuelta, con un par. Cójanse a sus asientos, seguidores granotas, acudan provistos de una pastillita de cafinitrina y prepárense para lo que se nos viene encima. Emoción, goles y espectáculo garantizado. El tal Segurola seguro que disfruta. Nosotros quizá no tanto. O sí.