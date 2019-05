COMUNIONES EN LIMUSINA

Es así, tal cual se lee en el titular de este artículo. Hay chavales que salen de tomar la Primera Comunión en la parroquia del barrio y a la puerta del humilde y cristiano templo tienen esperándoles un pepino descomunal de coche. Una limusina, ni más ni menos. Lo ha denunciado uno de los azotes más activos de estos destarifos, el genial y cabal juez Emilio Calatayud, al colgar en su blog del diario Ideal de Granada la foto (hecha por el periodista de la Cope Fran Viñuela) que atestigua que no se trata de ninguna ficción, chiste o chascarrillo, sino de una sorprendente realidad. «No se me ocurre mucho más que añadir. Bueno sí, que se nos sigue yendo la pinza con las comuniones», sentencia el afilado magistrado, harto de retratar los muchos excesos con y de la adolescencia. El vehículo en cuestión es una Hummer. O lo que es lo mismo, a unos 200 euros la hora de alquiler. Al difundirlo en redes, una amiga me dejó incluso más ojiplático. Con una frase a lo 'he visto cosas que no creeríais' de 'Blade Runner': «Yo he visto comuniones en carros de caballos y coches de época». Lo que sea por el niño. Lo que sea por ser más que la comunión de Borja y Mari. Y si luego el nene se vuelve egocéntrico, caprichoso y capaz de levantar la mano a sus padres porque no asume en su vida un no por respuesta, es que en el colegio no lo han educado bien. Si el chaval acaba en una de las cada vez más numerosas 'manadas' (y más jóvenes) que practican terrorismo sexual con la libertad de las mujeres, entonces, ¡ay!, pobrecito, es que la vida le ha tratado mal. Todo menos asumir que 'se les va la pinza porque se nos va la pinza', como bien sostiene el maestro Calatayud. Que perdimos el norte cuando cambiamos el relojito de Casio de la Primera Comunión, el de toda la vida, por el viaje a EuroDisney.