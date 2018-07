COMPRE USTED MAÑANA

La nueva botadura del proyecto de centro comercial y de ocio Intu Mediterrani del pasado jueves poco tiene que ver con la que se dispuso para su antecesor, Puerto Mediterraneo. Más allá del cambio de nombre y el diseño del complejo, con un recorte del 25% de superficie y más zonas verdes, los responsables de la empresa gestora de centros comerciales británica en España han optado por una foto muy diferente. En el ahora lejano 2013, la compañía alquiló un salón en el Westin de cinco estrellas de Valencia; reunió a la flor y nada de la economía y a la plana mayor de la Generalitat, con el presidente Alberto Fabra al frente, para que el General Manager de Intu Eurofund Investments, Ian Sandford, presentara con traducción simultánea una iniciativa que prometía 800 millones de inversión y más de 5.000 empleos en Paterna.

Para demostrar que no vendían humo, mostraban que ya habían hecho un centro de similares características en Zaragoza, Puerto Venecia, y en diversas ciudades de Reino Unido. Sabían lo que querían y, además, sabían cómo hacerlo. Los valencianos, económicamente embarrados en la crisis, empalmaban una mala noticia económica detrás de otra los informativos se abría con el escándalo del día. ¿Era posible que en este agujero pudiera haber alguien que viera negocio y se planteara gastarse esa 'morterà'? Los hubo sorprendidos y también los hubo incrédulos, pero no faltaron los que decidieron juramentarse para que aquello no saliera adelante.

Después de una correosa tramitación administrativa, el proyecto se presentó en 2015 y, siendo año electoral, su politización fue coser y cantar. Así, Puerto Mediterráneo pasó de ser un centro comercial al que a uno le podía gustar más o menos a encarnar una Sodoma contra la que todo agujero era trinchera. El entonces secretario autonómico de Medio Ambiente, el verde Julià Álvaro, no descansó hasta sentenciarlo al cajón de los descartes.

No deja de resultar sorprendente que, después de este manteo, desde la empresa se optara por seguir adelante y volver a la carga, limando las aristas legales en las que pudieran atrincherarse sus detractores y optando por una estrategia de proximidad y modestia. Para este resurgir, se optó esta semana por un buen hotel, pero en el Polígono Fuente del Jarro, con representantes políticos locales y empresarios en ejercicio, más que responsables patronales.

También la fórmula administrativa ha pasado de la pomposa Acción Territorial Estratégica autonómica al actual plan parcial urbanístico, dependiente del consistorio: más discreto, más cercano y, posiblemente, más efectivo. Todavía está por ver el final del viaje, pero al pensar en la transformación no se puede dejar de pensar, como dijo el economista Ernst Friedrich Schumacher, en que «lo pequeño es hermoso».