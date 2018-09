MAL COMPORTAMIENTO En la era de las posverdades es posible recibir entusiastas felicitaciones tras proponer disparates y proclamar notorias mentiras RAFA MARÍ Lunes, 10 septiembre 2018, 09:46

El canon. La vara prestigiosa de medir ha perdido influencia. Cada vez hay menos gente que muestre respeto por el canon. 'Canon' suena a norma represora que castra el placer del libre pensamiento. En la era de las posverdades es posible recibir entusiastas felicitaciones tras proponer disparates y proclamar notorias mentiras. No pasa nada por decir desatinos y trolas. Si suenan a relato distinto o transgresor, las insensateces harán su camino y nos lesionarán a todos. El escritor Eduardo Mendoza lo ha expresado muy bien con pocas palabras: «Las personas se comportan muy mal y el mundo las jalea».

Lluís Pasqual. Ya ven lo que le ha pasado a Lluís Pasqual. Un hombre de gran prestigio ha tenido que dimitir como director del Teatre Lliure de Barcelona tras una oscura campaña en su contra. «Las redes sociales pueden destruir cualquier reputación», afirma Pasqual. Derribar es siempre más fácil que construir.

Escarlata. Si estos días se publicase en cualquier medio una información sobre el plan de T-5 de rodar una serie basada en 'Lo que el viento se llevó', con Isabelita Pantoja como Escarlata O'Hara y Jesulín de Ubrique como Rhett Butler, estoy seguro de que algunos se lo creerían. Incluso podría parecerles un buen proyecto. Pero no se asusten: se trata de un invento mío. Por si acaso, tengo la idea registrada, no para cobrar derechos de autor si intentan hacerla realidad, sino para evitar que alguien lo haga.

'Historia de nuestro cine'. Alguna voz culta encuentra razonable que La 2 jubile 'Historia de nuestro cine'. Es el caso de Malefemale Gasteiz, seudónimo de un prestigioso director del cine independiente valenciano: «El programa estaba agonizando porque ya no daba más de sí. Últimamente, exceptuando alguna sorpresa, había mucha morralla», afirma. Discrepo con Malefemale. Muchas películas españolas de hace 50, 60 o 70 años tienen para nosotros un interés extra como testimonios de una época, independientemente de su calidad cinematográfica. Además, en numerosos casos son también magníficos 'documentales sobre los actores' (esta última expresión creo que es de Berlanga).

'Manolo, guardia urbano'. Pongamos el ejemplo de 'Manolo, guardia urbano' (Rafael J. Salvia, 1956). La película es mediocre y a la vez impagable como documento del Madrid de los años cincuenta y sobre actores formidables como Manolo Morán, Julia Caba Alba, Tony Leblanc, José Isbert, Antonio Riquelme, Ángel de Andrés, Mercedes Muñoz Sampedro, Pastor Serrador...

Biografías. 'Historia de nuestro cine' podría ser no solo un programa de películas, sino también un conjunto de historias biográficas de las figuras más destacadas del cine español: Berlanga, Juan Antonio Bardem, Nieves Conde, Aurora Bautista, José Isbert, Mur Oti, Florián Rey, Fernando Fernán Gómez, López Vázquez, Sara Montiel, Alfredo Landa, los valencianos Rafael Rivelles, Luis Lucia, Ricardo Muñoz Suay, Jorge Mistral, Vicente Parra, Antonio Ferrandis, Ismael Merlo, Tip, Pepe Sancho... La 2 ha cancelado injustamente un espacio que nos ayudaba a conocernos algo mejor. Desafortunada decisión. ¿Quién ha sido realmente el responsable de esta medida anticultural?

Propuesta delirante. Me tomo la licencia -el instinto de libertad resurge de pronto y aprieta lo suyo- de hacer aquí y ahora mi propuesta estrafalaria. Mía, subrayo. No hay ningún responsable más. Espero que, como dice Eduardo Mendoza, el mundo me jalee. Al menos el mundo friki, Mi idea delirante consiste en crear un nuevo espacio, en cualquier emisora de tele, dedicado a las peores películas de la historia, explicando en los debates por qué todo salió tan rematadamente mal.

'Cantando a la vida'. Hago mi inicial propuesta con la que para es mí la peor película del cine español: 'Cantando a la vida' (Angelino Fons, 1969), interpretada -es un decir- por Massiel en el papel de una cantante que gana un concurso y luego desaparece misteriosamente. Innenarrable historia policiaco-musical con pretensiones formales. No se puede aguantar ni siquiera con sentido del humor.

'La madriguera'. Mi segunda propuesta: 'La madriguera' (Carlos Saura, 1969). Una película que detesto de un cineasta que admiro.