No todo son fracasos ni decepciones. La administración de justicia, a veces, funciona. El pasado jueves un exministro entró en la cárcel, a una distinta de donde cumple condena el cuñado del Rey. Estos casos ejemplarizantes no implican que no haya otras personas tratando de robar el dinero de todos o montando chanchullos en beneficio propio. La corrupción, según el CIS del que todo el mundo habla, figura entre los principales problemas del país. La violencia contra la mujer y la ley del aborto no preocupa a casi nadie de los ciudadanos consultados en el sondeo. En el mismo estudio sociológico, un 10% de los encuestados se considera «completamente feliz». Fue Borges quien escribió en el poema 'El remordimiento' que el peor de los pecados es no ser feliz: «Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado». No sé si los del CIS falsean los datos, comulgan con el escritor argentino o son más de Tolstoi, por aquello de que son infelices a su manera.