La jerga empleada en algunos oficios es música celestial para los que amamos las letras. Si el entomólogo persigue mariposas mediante su red algunos cazamos ciertas expresiones que, más temprano que tarde, incorporamos en alguna parte. «Tirar de goma», me dijo una vez un policía para explicar que había desenfundado la porra para arrear unos cuantos hachazos. «Fuimos a una reyerta multitudinaria, bajamos desde varios coches y tiramos de goma sin distinción que no veas contra los dos grupos de borrachos que se enfrentaban», me contó. El reparto de goma fue, eso sí, equitativo y profesional. Las policías modernas, además de propinar severos gomazos que desprenden el perfume de la violencia clásica, amplían su repertorio disuasorio para ir acorde con los tiempos nuevos. Los Mossos de Cataluña desplegaron una pasarela con las nuevas incorporaciones del utillaje propio de sus labores. La presentación no desentonaba con el pulcro espíritu de renacimiento catalán. Sobre una mesa exponían, alineadas con marcialidad y donaire, las últimas versiones de las armaduras que les protegen el torso, los brazos y las piernas. Qué maravilla. Ganas me entraban de conseguir una protección tan bella para salir a pasear los domingos y causar admiración entre el paisanaje. El diseño parecía la obra de un discípulo aventajado del maestro H.R. Giger por su belleza de naturaleza biomecánica, o una evolución modosa y sin tanto brilli-brilli de la coraza del mismísimo Robocop retratado por Paul Verhoeven. Cabe destacar, en el apartado de complementos otoñales, los fistros para disparar gas pimienta contra los manifestantes y dejarlos así tan cegatos como confusos un buen rato. Asperjas de pimienta la turbachusma y sus ánimos menguan. Ya sólo falta la voluntad política para erradicar el salvajismo. Vamos, lo más importante.