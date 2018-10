COMPLEJOS POR LOS MANTEROS Cap i casal El plan para integrar a los vendedores del 'top manta' es tan confuso y fue tan mal explicado que mejor sería borrarlo y rehacerlo PACO MORENO Valencia Lunes, 29 octubre 2018, 07:56

Hay temas que nacen torcidos desde el principio. Me acuerdo por ejemplo de una figuración virtual que enseñaron a la fallecida Rita Barberá para reformar la plaza del Ayuntamiento, con tan mala fortuna que no se veía nada verde, sólo pavimento. La tiró al corral, como diría el presidente Puig. Algo parecido es lo que ha pasado con el Plan Municipal de Inmigración, un documento sin presupuesto, pero que establece las prioridades del gobierno municipal en cuestiones tan sensibles como los manteros.

Ahí es donde ha empezado el problema. Los tres partidos no lograron primero una postura común sobre esta 'patata caliente', a lo que deben añadirse los complejos de València en Comú, más bien los compromisos que tiene con su electorado.

En el Consejo Local de Inmigración ya quedó claro que el gobierno municipal tiene un problema con este asunto. La petición de investigar un servicio de la Policía Local donde se decomisaron productos del 'top manta' provocó la primera grieta, sobre todo cuando se llegó a hablar de racismo institucional. Para mí, se pasaron siete pueblos porque ni el alcalde Ribó ni sus socios ha tenido lo que se suele llamar mano de hierro contra la venta ilegal pese a la multitud de quejas de los comerciantes.

Más bien todo lo contrario, a la vista de lo que pasa en el centro de Valencia cada fin de semana. Ayer mismo, sin ir más lejos, cuando la plaza del Ayuntamiento acogía un mercadillo de venta ambulante, a cinco minutos a pie había una calle repleta de manteros, junto al Mercado Central.

Pero el problema llega por la redacción del plan, donde en ningún momento se aclara que la integración de los vendedores de productos ilegales tiene como condición precisamente que abandonen esa práctica. Entonces ya no serían manteros, claro. Sólo cuando llamamos algunos periodistas para preguntar la respuesta era que «naturalmente» era un requisito indispensable porque un ayuntamiento no puede fomentar la venta de productos falsificados. Entonces, ¿Por qué no ponerlo en el mismo documento? Freud tendría mucho que decir sobre esto.

La ceremonia de la confusión se enredó más todavía por la participación en el debate del representante de una oenegé, quien vino a decir ante sus señorías concejales que lo de vender productos falsificados, sin licencia y provocando una competencia desleal a los comerciantes no es tan grave, vamos, que no vale la pena ni tipificarlo como delito.

A nadie del gobierno municipal se le ocurrió levantarse y decir. «señor, está usted equivocado», en esta fase de buenismo y no tocar callos a un posible electorado que vea con malos ojos la persecución de la venta ilegal, pese a que se ha agravado los últimos años favorecida por la eclosión del turismo en Valencia.

Siempre que escribo de esto me acuerdo de un comerciante de la plaza de la Reina, quien me contó que el Ayuntamiento le había puesto una multa de varios cientos de euros por sacar un expositor de postales a la calle sin permiso, mientras que a unos metros había una fila de manteros con una mercancía de zapatillas, bolsos y camisetas falsificadas de las mejores marcas. Pues eso, que poco más hay que decir sobre este asunto salvo que esa integración de los manteros que dejen de serlo en los mercadillos municipales tiene una expectativa de éxito nula. Los que venden estos productos lo hacen por necesidad y para beneficiar aunque no quieran a las mafias que se encargan de importar los artículos, no por amor al comercio.

Igual ocurre con la Tarjeta de Identidad, un documento que no reconoce el Ministerio del Interior, ya aprobado en Madrid y que pretende demostrar un arraigo de los inmigrantes que carecen de permiso de residencia. ¿No se le ocurre nada al Ayuntamiento que cumpla con la legislación estatal? Bastante tenemos con el borrador de la ordenanza de Movilidad, donde los dos grupos de la oposición municipal sostienen que un puñado de artículos incumplen el Reglamento General de Circulación. Veremos cómo queda el asunto, sobre todo cuando se desvelen los informes del resto de servicios municipales, especialmente el de la Policía Local, que debe hacer cumplirla.

El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, defendía en el mismo pleno que trató el asunto de los manteros que todos los artículos se han incluido derivados de los acuerdos entre el Gobierno y las asociaciones ciclistas. Hasta que no se apruebe, dudo.