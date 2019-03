No compares Cataluña con Extremadura Ante tanto absurdo con el 'procés', el humor se abre paso como disolvente universal que desnuda las poses ridículas VICENTE LLADRÓ Sábado, 23 marzo 2019, 10:42

Salieron compañeros de la Cope a la calle, a preguntar entre los manifestantes independentistas del sábado 16 en Madrid, y, casi sin querer, grabaron auténticas joyas. Como la de aquel exacerbado ciudadano que, al intentar condensar en pocas palabras alguno de los peores agravios que le llevaban a pedir la independencia, o la autodeterminación, en la capital de España, eligió el asunto de los ferrocarriles. «Es que la Renfe nos trae la chatarra que no quieren aquí», soltó el buen hombre, visiblemente enfadado, muy convencido de tener toda la razón y, además, de haber soltado algo verdaderamente definitivo, demoledor. Por los trenes hacia la plena soberanía. «En Extremadura tampoco tienen buenos trenes», le recordó el periodista, a lo que el veterano manifestante, momentáneamente pillado en fuera de juego, exclamó: «No compares Extremadura con Cataluña».

Ahí está la madre del cordero, el nudo gordiano: unos, de primera; los demás, a la cola. No compares. Es lo que les han contado durante décadas, y la lluvia fina ha ido calando. Ahora no es cuestión de debatir y esperar a convencer. Salen de casa convencidos. Da igual que suban en trenes o en autocar. Si les dicen que el asfalto se lo mandan del resto de España y es peor que el de Madrid, se lo creen. España no les quiere. Igual da que nadie fuera a decirles nada, que les dejaran manifestarse tranquilamente; sus consignas están hechas de sencillos esquemas inamovibles.

Como los de aquel otro señor que se hacía un lío con lo de si quería ser amigo de España o pensaba que España y los españoles no le quieren, o solo una parte, y al final balbuceaba sin saber por dónde tirar. Y la chica que tiene claro que si le preguntan a toda España por lo de la autodeterminación «saldrá que no» (que no lo tenga tan claro), y al inquirirle por los asuntos económicos duda y sólo acierta a soltar monosílabos sin engarzar. Y aquel chico con barba que ha interiorizado que la Constitución española no es democrática y para demostrarlo suelta que «es más antigua que Franco, básicamente».

De tan kafkiano y revelador como resulta el vídeo de la Cope casi podría decir alguien que habría sido preparado, incluidas las imágenes de Rufián y Torra por detrás de los interpelados. Pero la verdad es que hay tanta sinceridad agazapada en esas respuestas espontáneas, tantos conceptos ridículos en el fondo de todo ello, que hacen pensar si no habrá también algo de broma entre los manifestantes. ¿De verdad que todo eso es el bagaje de razones del independentismo? Pues que se pregunte más a la gente de la calle, que se explique. Queda divertidísimo. Lo que no son capaces de resolver los políticos queda desvelado por el humor, en este y otros casos, como en Onda Cero. Ante tanto absurdo con el 'procés', el humor (del absurdo) se abre paso como disolvente universal que desnuda las poses ridículas de este lío monumental. Tratamiento: sentido del humor.