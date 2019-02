La tamborrada electoral ha provocado un par de efectos sobre mi nebulosa intimidad que me ha dejado un tanto perplejo aunque apuntan de frente hacia el lado de la diversión. Lo malo del tam-tam de tantas urnas en tan poco tiempo viene con la inestabilidad y ese dinero cobarde que busca otros refugios, lo bueno es que carga el ambiente de electricidad y algunos se ponen así como muy tensionados. En pocos días, lo que más me han preguntado digamos en la cola del pan y sitios similares es: «Usted que maneja información, ¿quién va a ganar?». Antaño, para no defraudarles, me limitaba a cacarear pedantuelo lo mismo que nuestros tertulianos de postín, nuestros analistas sesudos y nuestros politólogos de última generación. Pero ahora, en vista del porcentaje de errores por parte de esas tropas, ya no. He descubierto que basta con entrecerrar los ojillos en plan mandarín que oculta grandes misterios y luego añadir la muletilla de «bueno, esto, qué le voy a contar, usted ya sabe, es como todo...». Con tales vaguedades permanecen reconfortados porque se sienten también en la pomada de un secreto. Pero lo mejor han sido esas llamadas de políticos repentinamente amistosos derramando amabilidad de crótalo. Ni uno me ha propinado la brasa estos último tres años, gesto que en verdad agradezco y, de repente, ante el clarín electoral, se acuerdan de mi humilde persona. Quieren hablar, una cita, una comida, una cena, una merienda. Desean invitarme a churros con chocolate, panquemao de Alberic, sobrasada menorquina, cerveza, zumo de naranja, whisky, lo que prefiera. Y comentarme, ya que estamos, qué menos, sus planes para sacarnos del atolladero si ellos consiguen su butaca. Me los que he quitado de encima recurriendo a excusas banales y, naturalmente, con ese multiusos mágico de «bueno, esto es como todo...».