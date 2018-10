Seguimos con los juegos de palabras. Si recientemente analizamos la mentira de «la nostra llengua», el eufemismo que utiliza el nacionalismo para no llamar catalán al valenciano, hoy nos centraremos en la denominada Comissió 9 d'Octubre, que es quien convoca la manifestación catalanista de la tarde. En esta Comissió está, cómo no, Acció Cultural del País Valencià, que es quien aporta siempre la sede -el centro cultural Octubre, en los antiguos almacenes El Siglo, cuya costosa rehabilitación se pagó con dinero de la Generalitat de Cataluña- para las ruedas de prensa de presentación de los actos, y también forman parte los habituales de sus convocatorias, es decir, Escola Valenciana (que también ha recibido cuantiosas aportaciones del Govern), El Micalet, Ca Revolta, Comisiones Obreras, Compromís, Esquerra Republicana o Intersindical, entre otros. El lema de la manifestación de este año es «Guanyem les llibertats. Fem país». En Valencia, en la Comunidad Valenciana, en España, gozamos de un régimen de derechos y libertades no ya comparable sino incluso superior al de las democracias europeas más avanzadas (en Alemania, por ejemplo, los partidos independentistas están prohibidos). Sin embargo, la marcha de la Comissió 9 d'Octubre reivindica «ganar las libertades». ¿Cuáles? Evidentemente lo que ellos llamarían las libertades nacionales. ¿Les suena la música? ¿No la oyeron durante muchos años en Cataluña antes de la definitiva explosión del secesionismo con la burda (y falaz) excusa de que «Espanya ens roba»? Por si hubiera alguna duda, la segunda parte del lema lo aclara: «Fem país». País valencià, por supuesto, diga lo que diga el Estatuto de autonomía. En cuanto a los asuntos en los que insistirán este año, según los convocantes, destaca reclamar que la TV3 vuelva a verse en Valencia y exigir que el valenciano (catalán) sea obligatorio para acceder a la función pública, la vieja obsesión nacionalista que también se está intentando imponer en Baleares, en este caso gracias a una presidenta socialista. Repasemos: entre los integrantes de la Comissió 9 d'Octubre llevan las riendas las organizaciones nacionalistas-catalanistas de Valencia, el lema de la marcha parece copiado de los que los soberanistas catalanes empleaban hace años y sus objetivos forman parte de la hoja de ruta de la construcción de la nación catalana, los también llamados països catalans. Si parece un pato, anda como un pato y hace cua-cua como un pato habrá que concluir que es un pato. Oigo sin embargo en una radio -que no es la COPE- que informan de «la manifestación de la Comissió 9 d'Octubre». ¿No sería lógico llamar a las cosas por su nombre y hablar de la manifestación catalanista al igual que para referirnos a España 2000 decimos los radicales ultraderechistas?