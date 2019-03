A España siempre han venido cómicos extranjeros. Joe Rígoli, Bigote Arrocet, James Rhodes. A este le han puesto un anuncio. ¿Cómo puedes contratar a alguien que cae mal a muchos? Uno de sus gags más celebrados es del día que descubrió la merienda. No entendía que cenáramos tan tarde. Alguien le dijo que merendábamos. El español Gabriel Rufián sostiene que la revolución es incompatible con la merienda. Él estuvo presente ante la Consejería de Economía durante el registro judicial de la Guardia Civil. La Fiscalía sostiene que la concentración convocada por ANC y Òmnium fue el primer acto de rebelión. «Yo me fui a merendar y dudo mucho que en una rebelión pueda uno salir a merendar». En la Revolución Francesa, la subida del pan, las demandas de la Asamblea y la destitución del ministro Necker crearon la situación explosiva. Alan Moore dice en 'From hell' que la clase obrera no quiere la revolución, quiere dinero. O pan. Y poder merendar.