¡A comer, familia!

Hace pocas semanas se ha procedido en una gran mayoría de las familias españolas a un ritual de reagrupamiento familiar en torno a la mesa de celebración navideña. La justificación puede ser una celebración religiosa cristiana, el nacimiento de Jesús, las celebraciones del solsticio de invierno de origen pagano ancestral, o la simple costumbre. Por el motivo que sea tiene como base, en general, una vuelta al hogar de personas unidas por fuertes lazos con la comida casi ritual como punto fijo de encuentro.

Pocas cosas hay que unan tanto como una cordial relación entorno a una comida tradicional. Elías Canetti, sagazmente, señalaba: «La vida de familia es más íntima cuanto más a menudo se come juntos. La imagen que salta a la vista cuando se piensa en ella es la de padres e hijos reunidos en torno a una mesa. Todo parece como una preparación para este momento; cuanto mayor sea la frecuencia y la regularidad con que se repita, tanto más los que comen juntos se sienten familia. Ser recibido a esta mesa prácticamente equivale a ser recibido en la familia» ('Masa y poder'). Esa entrañable charla informal entorno a la mesa en la que pueden estar padres, hijos, nietos, yernos y nueras, y -tal vez- algunos amigos íntimos, da forma a una unión imprescindible para que se mantengan y refuercen los lazos preexistentes. Señalaba Canetti la frecuencia y regularidad de estas comidas, pero qué menos que una vez al año, aunque lo deseable es que fuera más mucho más frecuente.

Quiero hacer hincapié en la conveniencia de que los más pequeños de la familia participen en estas reuniones, que marcarán de alguna manera su forma de ser y sus relaciones futuras. Así lo señalaba Stephan Zweig: «Lo que un hombre, durante su infancia, ha tomado de la atmósfera de la época y ha incorporado a su sangre, perdura en él y ya no se puede eliminar» ('El mundo de ayer').

Las circunstancias actuales no favorecen esta deseable frecuencia. Las condiciones de las casas, de exiguo tamaño, dificultan las reuniones numerosas, la diáspora de los hijos a veces a lugares muy alejados impiden una frecuencia deseada. Otras circunstancias ponen trabas a estas reuniones como el envejecimiento de los promotores, generalmente los padres, y las dificultades para que otro miembro de la familia -un hijo o hija amoroso con la tradición- asuma las funciones de anfitrión con los trabajos, gastos e inconvenientes que produce.

Estos escollos hacen que no pocas veces la celebración se traslade desde la casa familiar a un local público. Parece que sea lo mismo, que se come igual y por los mismos, pero el entorno es un elemento esencial en la coherencia de la asamblea. No es lo mismo, en casa que en el restaurante de la esquina, sea todo lo confortable o lujoso que uno quiera. Decía Italo Calvino en las líneas finales de 'Las Ciudades Invisibles' que «la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas». Yo estimo que lo mismo se puede decir de las casas cuyo pasado está escrito en las habitaciones, en las esquinas de los pasillos, en las ventanas, en los muebles ya vetustos... y no pueden sustituirse sin más por algo impersonal sin perder una parte importante del significado de lo que se hace, significado especial que tiene para los que han vivido en ese ambiente íntimo.

Hay mil razones por las que se altera el ritual de la celebración. Hasta es importante qué y cómo se come tradicionalmente y son poco aconsejables cambios caprichosos. Y no se puede evitar que se experimente una sensación de pérdida cuando por algún motivo, aunque sea justificadísimo, alguna de las personas de ese círculo familiar no acude al evento. Si es esporádico se deja notar el hueco, si se hace más persistente, sea cual sea el motivo, el vacío se hace insondable. No digamos si el hueco familiar se debe a un fallecimiento, sobre todo si es de alguien lo suficientemente joven para no haber seguido el orden natural, en cuyo caso el sentimiento es lacerante y se requiere una buena dosis de amor y resignación para seguir realizando la reunión en ausencia del ser querido.

Aún así pasa que, poco a poco, unas relaciones familiares suceden a otras y al fin los primitivos anfitriones acaban por no poder serlo, por razones de edad, salud o incluso por dolorosos alejamientos familiares -que también suceden-. Los mayores y antiguos anfitriones pasan a ser recibidos, e integrados en el mejor de los casos, en otra familia que puede reproducir o no sus hábitos de años. Este ceder el testigo, aún realizado con el mejor y amoroso consenso, debe conllevar un gran sentimiento de pérdida que no es fácil de asumir. Dejar de ser el pegamento sentimental de un grupo familiar no debe ser fácil en ningún caso.

Algo similar se puede decir de las comidas de amigos o compañeros. Cuando más frecuentes más estrechas se hacen las relaciones, aunque en la época actual ya sea poco común que las familias reciban en su casa a un buen número de comensales y estos ritos se trasladen a espacios públicos, con lo que pierden irremisiblemente la intimidad y proximidad que da por sí el domicilio. Pero aún así, continúan siendo una ocasión importante para estrechar lazos fraternos entre amigos y dar lugar a charlas relajadas y tal vez confidencias que en otro entorno son difíciles.

Por estos motivos y probablemente muchos más, particulares de cada familia o de cada grupo, es importante mantener estas relaciones de base gastronómica, en las que la gastronomía no es cosa baladí, pero que la razón de ser es muy otra. Procuremos seguir con esas arraigadas costumbres que nos aportan tanto. ¡A comer, familia!