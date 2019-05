Donde comen dos

Inclusión, diversidad, visibilidad. Tres palabras, tres retos pendientes de nuestra sociedad sobre los que Jesús Vidal puso el foco del trending topic al recoger su Goya. Han pasado varios meses de aquel tirón de orejas público de uno de los millones de Campeones que luchan para quitar las barreras, las etiquetas y los estigmas excluyentes del «tú vales» o «tú no vales». De vez en cuando emergen símbolos que remueven conciencias pero, hasta ahora, desgraciadamente ha ocurrido de manera efímera puesto que casi la totalidad de personas con diferentes capacidades continúan apartadas del ámbito académico, laboral y mediático. Pero, al fin, puede que se esté abriendo una enorme ventana de oportunidad por la que está entrando el aire fresco de la dignidad y la igualdad desde la plataforma de la televisión pública. «Pablo Pineda y Langui se recorren el mundo de tranquis, compartiendo y degustando. Esperemos que en su casa lo estén disfrutando». Así se encabeza el docushow de este talentoso tándem cuyas peripecias gastronómicas se emiten en el prime time de los viernes de La 1. Un disfrutón de bocatas y un sibarita de estrellas Michelin. Por eso, como ellos dicen, «hay que pactar qué visitar, tendencias y vanguardia o cultura popular». En eso consiste este magnífico espacio que está siendo muy aplaudido por el público porque, por primera vez, vemos en horario de máxima audiencia a dos tipos reales y espontáneos. Dos tipos especialistas en superarse con los que muchos espectadores se identifican. Lo que demuestran, como subraya Langui en el primer capítulo en el que brindan «por la normalización», es que se divierten porque les «gusta mucho la vida». Sin dramas y con muchas risas han viajado a Roma a conocer al Papa Francisco y han visitado algunas de las mejores cocinas de nuestro país como la de Quique Dacosta o Pepe Rodríguez.

El actor y cantante Juan Manuel Montilla, 'El Langui', tiene multitud de galardones, entre ellos, dos Goyas. Cuando a veces le preguntan por su parálisis cerebral recuerda que su madre le colocaba las cosas en lugares complicados para que progresara. De ahí, uno de sus lemas: «A mí no me digas que no se puede». Pablo Pineda, ganador de una Concha de Plata, es la primera persona con síndrome de Down en Europa en obtener un título universitario. Ambos insisten en que ni hay que sobreproteger ni hay que conformarse. «No consientas que nadie se crea más que nadie. Porque no lo es». Lo cantaban en un rap que protagonizaron para Adecco en el que señalaban: «No me allanes el camino hacia la meta o perderá todo el sentido porque no hay mayor logro que las cosas que se consiguen con esfuerzo». 'Donde comen dos' -fenómenos, añadiría yo- cuenta con los ingredientes del necesario servicio público que debe romper estereotipos de discriminación positiva sin ridiculizar ni infravalorar. Porque a quienes se les presentan obstáculos difíciles en la vida y pelean hasta superarlos no son excepción, sino mayoría.