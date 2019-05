Aquel tipo tenía unos diez años más que nosotros y respondía al arquetipo de agitador con su chapita de «¿Nuclear?, no gracias» y su macuto verde. Se colaba en el instituto para soltarnos su mitin aprovechando el recreo. Maoísta convencido, nos explicaba que la China de Mao era un paraíso. Un día, un repetidor de huevos peludos y retranca callejera, le espetó: «¿Tú eres maoísta, no? Pues levántate a las cinco de la mañana y vete obligado a segar arroz y luego nos cuentas lo del paraíso...». El agitador por fin desapareció.

Ignoro la mano de Europa en la guerra comercial entre esos dos colosos que son USA y China. Supongo que ambos titanes juegan sucio. No me fío de ellos y tampoco creo en los maniqueísmos que separan el universo entre los buenos y malos, pero si llega el momento en el cual conviene elegir un aliado tengo claro que me apunto al bando del tío Sam. Sí, China, el papel, la pólvora, creo que la pasta (Marco Polo), su refinada tortura, su cultura milenaria y esa laboriosidad suya de hormiguero vigilado por el ojo que todo lo ve de sus gobernantes. Pero miro hacia el otro lado y me topo con Elvis, Raymond Chandler, 'Taxi driver', Ford, Lillian Hellman, Charlie Parker, Faulkner, el blues, Ellroy, Louis Amstrong, Ava Gadner, Dean Martín y su engolfamiento tan elegante como canalla... Podría rellenar varios folios con todos los artistas que crearon obras admirables, memorables, inolvidables. Los USA superan las estampas de Obama y Trump, suyos son las grandes aportaciones a la cultura del siglo XX: el jazz y la novela negra. Les cuento esto porque ante la batalla por los dineros y las tecnologías algunos abrazan con simpatía a China porque les fertiliza el tic celoso del antiimperialismo así como de piscifactoría. China es una dictadura, USA una democracia. A ver si nos aclaramos...