LA VALENCIA DE HACE UN SIGLO

El siglo XIX fue el de las epidemias coléricas, el del terrible azote del 'huésped del Ganges', como vulgarmente le llamaba la gente al cólera morbo asiático. Tuvimos cólera en 1834 con 5.427 defunciones, en 1854 con 3.988, en 1859 con 570, en 1865 con 4.027 y en 1885 con 4.919 en Valencia capital y cerca de 18.000 en la provincia. Luego aún tuvimos nuevas visitas del 'huésped', aunque por fortuna se contentó ya con poco, con unas docenas de víctimas.

·Este artículo pertenece a las Memorias de un setentón, una recopilación de evocaciones publicadas entre 1943 y 1948 por Teodoro Llorente Falcó, segundo director de LAS PROVINCIAS

El cólera de 1885 fue cosa terrible. Apareció en Beniopa (Alicante, procedente de Marsella, en octubre del 84, y allí se estuvo incubando todo el invierno para extenderse el verano siguiente. El primer caso en Valencia ocurrió el 2 de abril de 1885, seguida de defunción. Fue la víctima María Calvo Perelló, habitante en el segundo piso del número 62 de la plaza de Pellicers. En uno de los pisos de la citada casa vivía un empleado de los ferrocarriles de Játiva, quien indudablemente lo trajo de dicha ciudads, donde ya se repetían los atacados por la epidemia. Pocos días depués se presentaban otros casos aislados que eran rápidamente sofocados, pero ya a principios de junio los casos constituían focos. El día 23 de este mes morían en la ciudad 134 personas, pero el mes más castigado fue el de julio: el día 5 registráronse 217 defunciones.

No por ello se alteró profundamente la vida valenciana.La prensa procuraba impedir que decayese el espíritu público, y en la nota diaria que publicaba de invasiones y defunciones daba muchas menos de las que se registraban, y añadiéndose siempre algún comentario optimista respecto al curso de la enfermedad. No hubo feria de julio aquel año, pero el aspecto exterior de la ciudad era el normal. la conducción de cadáveres al cementerio se hacía de noche, y para recogerlos había varios carromatos que no tardó en bautizarlos el humor chancero del pueblo valenciano. A uno de ellos llamábanle 'La Mascota'.

Se vivía mucho en el interior de las casas. La gente salía lo indispensable y evitaba el contacto con las multitudes. El agua hervida, el láudano y la verdura cocida estaban a la orden del día. Bastaba el más insignificante síntoma de alteración intentinal para que estuviera en danza el láudano. Se vivía sobre un volcán. El aislamiento, sin embargo, era el mejor remedio, no sólo porque evitaba el posible contagio, sino también porque ello impedía o entorpecía la llegada de malas noticias respecto a familiares y amigos atacados.

El viajar era difícil y peligroso. Por todas partes había lazaretos y cordones sanitarios y las detenciones y fumigaciones eran frecuentes. No pocos escritores festivos, a pesar de lo 'amargo' del tema, alegraban a la gente en diarios y revistas relatando escenas cómicas a las que el miedo desmedido de algunas personas daba lugar.