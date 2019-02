Colchones y asuntos descafeinados

Semana de sainete y a la baja en asuntos de interés general que se estrenó con el frívolo «lo primero que hice al llegar a Moncloa fue cambiar el colchón» y que continúa hoy con el uso que se le estaría dando a otro jergón, en este caso a cargo de la cantante Malú y el candidato Rivera según relata, 'fil per randa', la prensa del corazón. Dos noticias que se convierten en triunvirato imposible de superar, si añadimos la despedida de la diputada Villalobos y el adiós por tanto a sus huesos de cerdo, al Candy Crush o al «vamos, Manolo, coño». Qué huérfanos nos vamos a quedar. Desde el casoplón de los Iglesia-Montero hacía mucho que no vivíamos tan entretenidos.

Una trivialidad que se presenta durante unos días llenos de asuntos, a priori interesantes, pero que han terminado desinflándose o diluyéndose como un azucarillo. El primero y más preocupante para los intereses valencianos ha sido la falta de concreción en dinero constante y sonante de la decepcionante reunión bilateral Gobierno de España y la Generalitat Valenciana celebrada tras el fracaso del proyecto de Presupuestos del Estado. La ministra Meritxell Batet ya lo dejaba claro lanzando balones fuera con un «no se puede aprobar todo a base de decreto ley». Ya veremos si la próxima semana otra ministra, en este caso la de Hacienda, sigue chutando al larguero.

De momento lo que tenemos tras ocho años de trámite es la aprobación en el Senado de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía y que supondrá que el peso poblacional real será el que marque la inversión del Estado. Una buena noticia que también ha quedado descafeinada dentro del caudal informativo del país, devorado por el caso de la seta colmenilla. Nos ha pasado como al juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el desafío secesionista al Estado, que ha ido perdiendo fuelle e interés conforme avanzan los días a pesar de los intentos por mantener la tensión de los hooligans de los CDR.

Y para fuelle el que pierde Podemos a marchas forzadas. La espantada del otrora líder valenciano de la formación, Antonio Montiel, porque no confía en un partido que «ya no es lo de antes» y que anda más preocupado por los egos internos que por los problemas de los ciudadanos, ha dejado tocada a la formación morada. El escrache a Errejon por un grupo de jóvenes de izquierda que le gritaban «traidores» y le recriminaban que han ganado un sillón en el Congreso «mientras dejáis tirados a los trabajadores en la calle», no parece una crítica aislada precisamente.

Afortunadamente mañana tendremos la Crida y tras ella casi un mes, mezcla de alegría y cabreos varios. Un tiempo que los menos falleros podrían hacer mucho más útil leyendo el 'Manual de Resistencia' del coach Pedro Sánchez. Seguro que ahí encuentran las claves para sobrevivir a las fiestas.