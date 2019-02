El colchón Arsénico por diversión No se podía esperar nada mejor de un libro de memorias de quien las va fabricando al momento. Sánchez no tiene ni para el título MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 20 febrero 2019, 09:03

Por lo general, lo leo todo. Ya sea libro, caja de cereales, panfleto y hasta prospecto de medicamento. Todo. Sin embargo, he de reconocer que no pienso leer ni la contraportada del libro de Sánchez. No es inquina; es pura sensatez. Un señor que se siente Churchill contando sus memorias cuando lo más notable que ha hecho ha sido cambiar el colchón de la Moncloa no merece mi atención ni aunque me pille en un atasco subida al autobús en la calle Ruzafa o tenga que esperar una hora al metro en huelga en plenas Fallas. Antes leo por centésima vez todas las paradas de la línea 1 del derecho y del revés que me acerco a una sola frase del best-seller del invierno.

Que cambió el colchón, dice. Yo soy más de almohada por aquello de que se adapta a las cervicales de cada cual. No es manía; es pura comodidad. Y eso que no tengo nada contra el colchón ajeno. Solo faltaba que reclamara un colchón nuevo cada vez que entro en un hotel. Con tal de que esté lo suficientemente duro como para no hundirme y lo suficientemente flexible como para no retorcer la columna, me conformo. Sánchez dice lo del colchón como si Rajoy hubiese llenado de chinches el suyo. O como si fuera a pegársele algo del registrador de Santa Pola. Su verbo y su dialéctica fina de gallego resabiado no es probable que se le pegara. Y lo del cinismo nadie hubiera hablado de contagio. Ambos lo llevan de serie.

Entre el colchón, las manos y los saltitos por los jardines del Palacio, la herencia de Sánchez sí va a ser una tristísima herencia que ni Sorolla hubiese querido pintar o la National Gallery exponer.

Ciertamente no se podía esperar nada mejor de un libro de memorias de quien las va fabricando al momento. Ese tipo de publicaciones son interesantes cuando nacen de un dilatada carrera llena de recovecos, personajes célebres que pasan a la Historia y decisiones cruciales que han marcado un momento. Sánchez no tiene ni para el título. Es, posiblemente, el libro más prefabricado desde hace años, sin aportación alguna ni huella en quien lo lea. Si lo leen. Ni siquiera Aznar me interesaría en ese papel. Las últimas que leí fueron las de Pérez Casado y salvo dos o tres detalles, el resto era cierto autobombo y algo de vendetta. O sea, lo normal en cualquier libro de memorias. A mí las que me interesan son las de un periodista en zona de conflicto, un cardenal en la corte de Francisco o un guardaespaldas renegado de su devoción por Puigdemont. Todo lo demás, es pura propaganda. Incluso ésas serían colecciones de justificaciones para disculpar hechos que uno no quisiera admitir en público. Pero, al menos, resultarían un poco más emocionantes en lo que aportarían de morbo y lenguas viperinas poniendo verde a un sujeto al que se le mostró en su día fidelidad. Cambiar el colchón tiene tanto interés como saber si desayuna los huevos revueltos o en tortilla. Es la mejor metáfora de Sánchez: cotidianamente irrelevante.