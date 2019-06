COLAU Y EL «MAL MENOR»

A Manuel Valls no le parece bien que Ciudadanos se haya sentado a hablar con Vox, partido sobre el que implantaría, como hace la izquierda, un cordón sanitario para excluirlo de negociaciones y para impedir que se integre con normalidad en las instituciones. Es el mismo Manuel Valls que está dispuesto a dar sus votos a Ada Colau para que siga siendo la alcaldesa de Barcelona, la segunda ciudad española. Y aunque él lo justifica como «el mal menor» ante la eventualidad de que, en caso de no hacerlo, el elegido resulte el republicano e independentista Ernest Maragall, lo cierto es que esta actitud viene a evidenciar la doble vara de medir que se aplica al populismo según sea de derechas o de izquierdas. El mismo PSOE, por ejemplo, que tacha de contrario a la Constitución al partido de Abascal aceptó los votos de independentistas y proetarras cuando le convino. Y por supuesto, no tiene el menor inconveniente en gobernar en comunidades autónomas o en municipios con la izquierda populista y radical, con la versión 2.0 de Izquierda Unida, con los herederos del comunismo de toda la vida, con aquellos que son incapaces de condenar como se merece regímenes caducos como el venezolano o el cubano porque representan el socialismo con el que sueñan y que si no ha triunfado ha sido por el boicot del capitalismo y del imperialismo yanqui. La diferencia está en que ese populismo progre sigue gozando de buena prensa en ciertos sectores y del respaldo de la intelectualidad y la cultura más mediática mientras que el de derechas -contrario al discurso de la corrección política- está fuera de los círculos académicos y de la comunicación.

Valls asegura que Colau es el «mal menor» frente a Maragall pero cabe preguntarse si realmente es así, si lo es para Barcelona, para Cataluña y para el conjunto de España. ¿Acaso el tripartito que presidió el otro Maragall, Pasqual, fue mejor que los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol? ¿Lo fue el encabezado por Montilla? El candidato de ERC ya anticipó que su objetivo principal, si saliera elegido alcalde, es avanzar hacia la república catalana. Lo mismo de siempre, no engaña. Pero ¿cuál es el de Colau? Lamentablemente, la ciudad condal se ha situado en una posición en la que ahora tiene que elegir qué prefiere, que le amputen un brazo o una pierna. Ninguna opción resulta ilusionante ni para la salud de la democracia española ni para la estabilidad de las instituciones. Pero una vez más se vuelve a poner de manifiesto que los populistas de la izquierda radical gozan de mejor prensa que los de la derecha radical, aunque se manejen con purgas al más puro estilo estalinista y vivan en un chalé de lujo muy poco acorde con el modo de vida que propugnan. Da igual, tienen bula.