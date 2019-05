La llamada del oro en la gélida Alaska provocó aquella avalancha de buscadores ansiosos ante el pelotazo dorado. El genio de Charles Chaplin forjó una escena en 'La quimera del oro' que pasó a la historia del cine. Una blanca cordillera sobre la cual trepan como una hilera de hormigas miles de personas que necesitan cruzar hacia el otro valle, hacia la tierra prometida de las vetas apoteósicas.

No podía imaginar Chaplin que, tantos años después, se repetiría esa estampa a todo color, pero, en esta ocasión, con pacientes alpinistas chupando cola para inmortalizarse sobre la cima del Everest. La montaña mágica y sagrada convertida en un parque temático donde el personal aguarda su turno como si yaciesen frente a la caja de un supermercado en hora punta. Me suena que Javier Reverte nos contaba en unos de sus libros de viajes cómo, de visita al hogar de los pigmeos en lo más profundo de la selva africana, estos, advertidos ante la presencia de los blanquitos turistas, se despojaban a toda prisa de sus pantalones cortos, sus chanclas y sus camisetas de equipos de fútbol para enfundarse el clásico taparrabos de todo a cien comprado en un bazar chino y no defraudar así a los guiris que debían de derramar sus propinas como premio al exotismo artificial. Si el legendario Everest, según hemos visto en una foto rompedora, luce una cola multicolor de ese tamaño esto nos indica que las aventuras exclusivas sufren un descalabro porque apenas existen lugares en el planeta donde disfrutar de una soledad rotunda frente a la naturaleza hostil. La mística de los alpinistas pata negra destruída bajo el esnobismo de los montañeros de ocasión que necesitan el selfie para mostrarlo luego en sus cenas de tres estrellas. Los aventureros de salón nos conformamos con una final de fútbol, unas elecciones y unas cervezas.