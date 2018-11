NI COCHES NI TURISTAS

No sabemos si el Gobierno de Pedro Sánchez va a llegar a 2019, para lo que queda poco más de cuarenta días, pero mientras tanto desde el Ejecutivo se nos anuncia la intención de prohibir la venta de coches con motor a gasolina, gasóleo y gas, así como los híbridos, a partir de 2040. Y aunque está claro que este tipo de medidas hay que tomarlas con tiempo, no es algo que se pueda adoptar de un día para otro, suena casi a chiste una previsión tan a largo plazo en un Gobierno endeble y provisional que no es capaz ni de sacar adelante los Presupuestos del próximo ejercicio. Pero la cuestión de fondo es, además de parecer que se hace mucho aunque en realidad no se haga nada, ofrecer la imagen de gobernantes comprometidos con la defensa de la naturaleza y que combaten el cambio climático, una bandera que la izquierda intenta enarbolar como propia mientras la derecha apuesta por el crecimiento económico sin importarle sus consecuencias. Ocurre algo parecido con el turismo, con la llamada 'turistización' de las ciudades, un fenómeno que claramente despersonaliza los cascos históricos y contra el que están clamando, principalmente, grupos, partidos y asociaciones autocalificados como progresistas. En ambos casos, es relativamente fácil mantener una postura intelectualmente favorable tanto hacia la protección del medio ambiente, del aire que respiramos, como al mantenimiento de una estructura urbana y una idiosincrasia propia de cada ciudad. Pero, inmediatamente a continuación, la gran pregunta que cabe formularse es: ¿qué hacemos con los millares de empleos que en España en general y en Valencia en particular dependen del sector turístico o del automóvil? La aportación de este último al PIB estatal se calcula en un 10%. No hay más que pensar en lo que supondría para la economía valenciana el cierre de Ford y de toda su industria auxiliar. O qué decir de todos los trabajadores de bares, restaurantes, cafeterías/panaderías, hoteles y resto de establecimiento que viven, fundamentalmente, del aluvión de visitantes. ¿En qué trabajarían? Un nuevo modelo económico no es un conejo que se saca de la chistera, requiere de años de inversión y de apuesta por sectores alternativos a los que se pretende sustituir. A la izquierda que nos gobierna -tanto en Madrid como en Valencia- parecen no gustarle ni los coches ni los turistas, lo cual, siendo respetable es poco inteligente. Porque de los coches y de los turistas viven muchas familias, potenciales votantes a los que imagino hondamente preocupados ante declaraciones políticas muy poco responsables. A no ser que ya tengan preparado el modelo que sustituirá al turismo y a la automoción y no nos lo hayan revelado, que no creo que sea el caso.