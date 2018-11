El coche eléctrico, la gran mentira

En el recuerdo nos queda aquella humareda de los diésel cuando arrancaban en la salida de un semáforo. Afortunadamente es historia al constatar que los motores de combustión actuales contaminan en mucha menos cantidad. La primera mentira lanzada desde el gobierno de Pedro Sánchez desembocó en la satanización de los motores diésel a los que quiso gravar un impuesto. Como estos motores suponen aproximadamente un altísimo porcentaje del parque móvil a los colectivos de taxistas y transportistas, se dieron cuenta que pondrían en pie de guerra a un sector que iba a plantarles cara. Ya habían demonizado el diésel con el pretexto de que es más nocivo que la gasolina. Otra mentira excepto si se trata de un motor de hace más de diez años, caso que por ejemplo en Alemania se gestiona con la ayuda de unos 10.000 euros para retirarlo de la circulación y subvención para la adquisición de uno nuevo.

España es más de populismo barato y a las pruebas me remito con la Ley de Cambio Climático que anunció ayer el Gobierno y la intención de prohibir la venta de coches gasolina, diésel e híbridos a partir de 2040 en favor de un coche eléctrico que no contaminará en la calle Colón pero que lo hará más del doble en la central donde se genere la electricidad. ¿O se pensaban que el coche eléctrico se carga con un molinillo? Supongamos que con 5 litros de gasolina o gasoil hacemos 100 km. Para hacer esos mismos kilómetros 'limpiamente' generamos electricidad en Teruel (adivinen señores, si, con energías fósiles), se transforma a alta tensión para transportarla por las redes (con pérdidas), se lleva a destino y se transforma a media tensión (con pérdidas) y luego a baja tensión (más pérdidas) para luego transformarla en el coche de alterna a continua (más pérdidas) y el coche la transforma de eléctrica a mecánica (venga esas pérdidas). El resultado es que de los 5 litros en el motor pasaríamos a los 15 o incluso más y con una generación posiblemente tan contaminante o más que ese motor. No tiro el humo en Valencia pero lo hago en Teruel en mayor cantidad.

La solución pasaría por un plan serio de energías renovables pero a las eléctricas no les interesa, les quedaría muy poca tarta para repartir. Ahora no estamos preparados para que el sistema eléctrico soporte la supuesta demanda que nos van a imponer así que habrá que adecuar toda la infraestructura. Mayor coste. Es una irresponsabilidad generar otra situación de inseguridad más, sin ir más lejos frente a los fabricantes de la automoción. ¿Y el precio? Seguro que con las facturas de la luz que le llegan a su casa a fin de mes se puede hacer una idea de que barato no va a ser, máxime si aumenta la demanda de manera exponencial. Lo de que el coche eléctrico no contamina, es una falacia.