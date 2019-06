LOS CLUBES FRANQUICIA

Una de las grandes virtudes de los pequeños comercios, de las tiendas de toda la vida, de los negocios de barrio, es que conoces al dueño o al dependiente. Yo bajo a mi kiosko, al que está en mi calle, y sé que ahí está Javi, y le digo hola Javi, y le pido que me guarde esto o aquello, y que me consiga un número atrasado de una revista que me interesa, y si no tengo cambio y a él no le viene bien darme suelto me dice que no me preocupe y que ya se lo pagaré mañana, una relación imposible cuando no conoces al que está detrás de un mostrador. Lo mismo me pasa en la panadería o en el resto de negocios que sobreviven a la compra por internet, que ese y no las grandes superficies es el enemigo público número 1 del comercio de proximidad, aunque el tripartito no se entere o no se quiera enterar. Y cuando voy con mis amigos a cenar a Aquarium no hace falta ni que pidamos porque Roberto ya sabe lo que nos gusta y nos saca las empanadillitas sin preguntar, para abrir boca, y lo que a él le apetece, como debe ser, y a mi me pone un tinto de verano porque siempre pido lo mismo, aunque sea invierno. En la librería del barrio entras y Maribel te dice, avisa a tu mujer que ya he recibido lo que me pidió, porque te conoce y conoce a tu actual esposa. Y luego están las franquicias, que son otra cosa, sean de ropa, de bocadillos, de yogur helado o de lo que sean. En esos establecimientos un día hay una chica y otro hay otra diferente, que por supuesto no se acuerda de ti porque ni te mira a la cara, entre otras cosas porque sabe que va a estar apenas unos meses y le da lo mismo si te llamas Pablo o Jonathan José, si calzas el 41 o el 43 o si el helado que más te gusta es el de turrón o el de vainilla con nueces de Macadamia. Ella, o él, está a lo suyo, venga a doblar y guardar ropa, a poner o a quitar perchas, a servir, lavar, limpiar, cobrar... deprisa, deprisa, con una profesionalidad fría y carente de sentimientos. Los clubes de fútbol tienen cada vez más alma de franquicia. Sus clientes, los aficionados de toda la vida, entramos y decimos hola Javi, pero ahí no hay ningún Javi que responda al saludo. Nos sentamos y esperamos que Roberto nos traiga el plato con las empanadillitas pero Roberto ya no trabaja ahí, se fue, se cansó, se marchó. Los jugadores vienen y van, lloran un poquito el día que anuncian su marcha (o ni eso), pero se van, ya lo creo que se van. Las plantillas cambian de una temporada para otra como nunca antes, siete, ocho, nueve, diez jugadores por los aires y otros nuevos en su lugar. Plin, caja. Deprisa, deprisa. Así, sin pasión, café con leche con cruasán, son 2,80 euros, caballero, gracias. Siguiente. Tostada con tomate, cortado y zumo de naranja, son 4,60. Siguiente. Neto se va y viene Cillessen. Pues adiós Neto y hola Cillessen. Siguiente.