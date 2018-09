Claudicantes y entreguistas

Me hago cargo del dolor y la consternación de los chaleteros afectados por el incendio de Llutxent. Debe ser tremendo volver a tu hogar o a tu retiro vacacional y encontrártelo quemado. Tremendo porque las llamas te arrebatan algo más que tu casa y tus cosas: te arrebatan la memoria; convierten en ceniza todos tus recuerdos. Lo que ya no tengo tan claro, puede que porque soy ecologista y me siento un completo primo como contribuyente, es que también deba hacerme cargo de resarcirles por las pérdidas. Ábalos y Puig opinan que sí. Que debemos ser especialmente solidarios con los damnificados de este siniestro. Incluso suprimiendo toda limitación de acceso a las subvenciones. Bonig no llegó a concretar cómo se adjudicarían sus 'ayudas directas'. Pero a mí no me termina de convencer tanta generosidad con el dinero ajeno. En principio porque resulta discriminatoria. Nadie se apiada de las víctimas de los incendios en viviendas urbanas, las menos problemáticas medioambiental, comunicacional y administrativamente. Después porque no está bien, o al menos así se me antoja, que las instituciones se desvivan por quienes fueron a instalar sus reales en inmuebles construidos, por lo general, irregularmente y/o donde su sola presencia entraña ya un peligro para sus moradores y para el monte. Y, por último, porque, en contra del parecer de la ahora vicepresidenta, Carmen Calvo, soy de los que piensan que el dinero público sí que tiene dueño y no se debe dilapidar.

Tanto acusar de chauvinista a Francesc Pujols por augurar a principios del s. XX que llegaría el día en que los catalanes lo tendrían todo pagado por el simple hecho de serlo y va a resultar que sólo se equivocó de gentilicio. La demagogia electoral, el desparpajo del personal y no poca insensatez mediática han hecho arraigar en todas partes de España la creencia de que la Administración ha de cuidarnos como polluelos. Papá Estado, el cielo protector, que diría Bowles, está obligado a hacerse cargo de todo, desde los errores que cometemos al asumir riesgos inmobiliarios evidentes hasta las consecuencias de nuestro régimen alimenticio, como paso a explicarles. El protagonista de la segunda reclamación más llamativa del verano no lo niega. Le gusta jalar y admite haber renunciado en tres ocasiones a seguir la dieta que le impusieron en otros tantos hospitales para poder poner remedio a sus males. Quiérese significar que las autoridades (Barceló y Oltra, por más señas) tenían la razón de su parte. Pero, para variar, prefirieron claudicar como no han claudicado ante ningún otro paciente de la SS. Y encima no van a zanjar el asunto. Uno de esos fiscales que tantas páginas en blanco han dejado en la Hª del Mº Público valenciano ha apreciado indicios de delito en el trato que le dispensaron en el último hospital que le atendió. De 2 a 3 años les pedirá a poco que considere inadmisible, como algún periódico, que le dieran el alta sin el VºBº de su familia. ¿Dónde se ha visto?