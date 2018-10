Soy un miembro normal y corriente de la clase media, como millones de compatriotas, incluidos los catalanes, incluso los independentistas, y al leer este sucinto párrafo, procedente de un titular de un diario económico, «La clase media hará frente a 3.296 de los 5.678 millones que pretende recaudar Sánchez vía impuestos» tiemblo.

De inmediato, en un gesto repentino, casi mecánico, me he llevado la mano a la cartera y he agarrado el cash y las tarjetas de crédito con tal fuerza que he estado a punto de no poder escribir esta columna, por dolor parecido a un esguince.

Mientras se me pasaba el dolor he querido entretenerme mirando fotos y he caído en la trampa de observar, con detenimiento, la que ilustra la noticia y he visto varias cosas, algunas obvias como es el hecho de que el Sr. Sánchez es más alto y va vestido de «El Corte Inglés», como señala un amigo mío al que se le nota que no termina de ser amigo del presidente el Dr. Sánchez.

A lo mejor va de Armani y yo que no distingo, me da igual. Mira en la foto de arriba abajo a un Iglesias que se ha puesto de nuevo el traje de «faena» y que en plan coleta y camisa, mira a los ojos al de arriba.

Al parecer ambos están contentos y eso está muy bien, salvo por el hecho de que están contentos porque nos van a freír a impuestos en nombre de la solidaridad y pondrán como metáfora o coartada la consabida Europa. Tener a Europa a mano va bien a estos efectos.

Autónomos, sociedades, compradores y o vendedores de acciones, lo del Diesel, dividendos etc. son, todos, los pilares sobre los que se sustentarán los ingresos. Claro. ¡De algún lado tienen que sacar «la guita!».

Lo que ocurre es que todo terminará en la cuenta del supermercado, en las compras de los sufridos miembros silenciosos de la clase media y de los pensionistas.

Ya hay un partido que representa a los «jóvenes» de la tercera edad y como la gente habla que no para y se dicen muchas cosas como que el presidente de ese partido es de Podemos. Desmentido por él.