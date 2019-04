LA CLASE FUTBOLÍSTICA

El fútbol también tiene sus Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias, y hasta su Abascal, sólo que no quedan a debatir ante las cámaras de televisión, lo cual por otra parte es muy de agradecer, que bastante tenemos con la política. En el llamado deporte rey están los directivos de los equipos, que a veces no se llevan bien con los de la Liga, que a su vez no pueden ver a los de la Federación, que igual están enfrentados con los de la UEFA, que es muy posible que odien a los de la FIFA... Así que algunos de ellos se dedican a proyectar por su cuenta y sin comentarlo con los demás nuevas competiciones para seguir sacando más dinero de una mina en la que cada vez hay que cavar más hondo para sacar algo de rendimiento a la superficie, con el peligro que ello entraña, con el riesgo de que las galerías se acaben viniendo abajo y atrapando a los mineros en su interior. Todo sea por el negocio. Aquí cada genio de la lámpara se inventa algo nuevo, un partido a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde que me saco de la manga, una Supercopa a disputar fuera de España que tenía este señor tan simpático detrás de la oreja, una liga europea entre los clubes más poderosos del viejo continente para acabar de dar el golpe de gracia a unos campeonatos nacionales que en algunos casos vegetan, sestean, viven de las rentas o directamente agonizan, con los mismos clubes ganando año tras año. Y cada vez menos gente en los estadios. Porque nos hemos hecho cómodos, porque en casita se está muy bien, calentito en invierno, fresquito en verano, con la cerveza bien fría en el cajón del grado cero de la nevera, servida en la jarra que guardamos en el congelador, acompañada por unas almendritas fritas con sal y unas papas que te ayudan a soportar el tostón cuando a los dos equipos les da por jugar a no jugar, pegar patadas desde el túnel de vestuarios y perder todo el tiempo del mundo con teatro, caídas y protestas. Y porque encima es caro, muy caro, imposible para bolsillos jóvenes o humildes. Pero como el estado de las gradas les da igual a los Sánchez-Casado-Rivera-Iglesias-Abascal del fútbol español, la rueda sigue girando y girando, sin que nadie se atreva a decir en voz alta que el rey está desnudo. Unos quieren un partido en Miami y los otros una Supercopa a cuatro en Dios sabe dónde. La gente, el pueblo llano, se queja de la clase política, de sus dirigentes, pero la futbolística no es mucho mejor, es casi un calco de personalismos, egoísmos, imprudencias y hasta negligencias. Sólo que no los ve en televisión debatir entre ellos y decirse eso de usted miente, no, el que de verdad miente es usted, no se ponga nervioso, no me dé lecciones, qué decepción, ay, qué decepción. Aunque ya digo que, bien visto, lo mejor de todo es no tener muchas noticias de ellos.