Claro que el cliente no siempre tiene la razón

No me sean ilusos. No vengan a decirme ahora que de verdad se creían aquello de que el cliente siempre tiene la razón. Como eslogan está bien, pero más allá de eso hay poco que rascar. Nunca la tuvo. Nunca la tuvimos. Y si alguna vez creímos tenerla ahora ya sabemos que fue fruto de una alucinación, de la casualidad o de la conjunción de los astros. La frase se la debemos, al parecer, a Harry Gordon Selfridge, que fue el fundador de unos populares almacenes en Londres en 1909 y que la repetía a menudo para convencer a clientes y empleados del buen servicio que se despachaba en su establecimiento. Como un mantra que pretendía calar en unos y otros. Puro marketing, aunque en esa época el término no estuviese vigente.

Se habría reído el empresario británico de haber conocido la decisión del Supremo de rechazar que la banca pague el impuesto hipotecario. Nos hicieron creer que existían excepciones, pero fue por poco tiempo. A nadie le sorprendió el desenlace -salvo a los ilusos de los que hablábamos antes-. De mantenerse la sentencia original se habría hecho justicia y eso es algo a lo que desgraciadamente no estamos acostumbrados. O al menos esa es la percepción generalizada. Esto sí debería causar revuelo y desconsuelo.

Tampoco la noticia de que el Gobierno vaya a aprobar un decreto ley para que la banca se haga responsable del impuesto de las hipotecas ha servido de alivio. Es poner una tirita para una herida que se va a hacer, no para las que ya están hechas. Lo satisfactorio de la anterior decisión judicial era su carácter retroactivo, que venía a paliar excesos cometidos antaño. Pero en esto al cliente se le dice que ha de pasar página. Lo pasado pasado está. Entonces, ¿el anuncio de Sánchez qué es? Otra ilusión. Y ya van unas cuantas. Ya se cuidarán ahora los bancos de incorporar cláusulas que los protejan. Gana la banca. Las ilusiones se curan a sopapos. La ilusión acaba donde comienza la realidad. El cliente siempre tiene la ilusión. Y otros se encargan de quitársela.

Deberían haber leído la letra pequeña: El cliente siempre tiene la razón salvo algunas veces en que no nos conviene. Y esta era una de ellas. El cliente siempre tiene la razón salvo en determinados lugares. Y esto es un banco. El cliente siempre tiene la razón salvo si a los que mandan les toca pagar. Y este era el caso. El cliente siempre tiene la razón salvo si la razón lleva aparejada varios ceros. Porque no sale rentable. El cliente siempre tiene la razón salvo que siente precedentes. Y ellos son más de preferentes. El cliente siempre tiene la razón salvo si el sistema se resquebraja. Nos dirán que previenen males mayores. El cliente siempre tiene la razón salvo que no me dé la gana dársela. Y entonces reúno a los míos y les hago cambiar de opinión. Es como tirar los dados hasta que sale la cantidad que esperas.