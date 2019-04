Ciudadanos y otras sorpresas políticas

Ciudadanos ha encontrado la forma definitiva para acabar con el paro y es abrir sus filas a cualquiera que pase por la calle. El único requisito que pide es que haya sido previamente figura visible en alguna otra formación política. «Tengo uno del PP» Dile que pase. «Llama una del PSOE» Que se acerque. «¿Puede venir uno de UPyD?» ¿Y eso qué es? Da igual, que se venga también. Más o menos las conversaciones deben de transcurrir de ese modo. Es complejo entender la forma en que el partido de Rivera gestiona sus fichajes, aunque todavía resulta más incomprensible que acaben a su lado los que antes han dicho sobre él barbaridades. El último, Ángel Garrido, que hace unos meses se refería a los naranjas como «el tonto útil de la izquierda», además de calificarlos de populistas, incoherentes y oportunistas. Se han puesto como lema «Vamos Ciudadanos», pero les hubiera servido igual «donde dije digo digo Diego».

La política es imprevisible y arroja sorpresas cuando y donde menos las esperas. Nada es blanco o negro permanentemente y los vaivenes y giros radicales son bastante habituales. Quién nos iba a decir hace unos años que el 'enfant terrible' de Podemos se iba a transformar en una especie de catequista conciliador entre sus oponentes y en guardián del orden. O que el ahora presidente Pedro Sánchez emularía a Rajoy en lo de evitar dar la cara y confrontar propuestas con sus rivales.

La aspiración actual de los políticos es lograr el mayor número de memes posible. Solo así se explica que la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid reprochase ayer a la alcaldesa Carmena que haya acabado con los atascos en la capital, «porque eran una seña de identidad de la ciudad». Eso únicamente lo puede decir alguien que se quiere convertir en un chiste. Y a la caza de memes acudieron también los presidenciables a los cacareados debates electorales. En ellos se habló poco de programas (Iglesias fue la excepción) y se buscaron golpes de efecto con declaraciones y titulares sacados de contexto (que nadie se preocupó por aclarar), con frases efectistas pero vacías de contenido, gráficos oportunamente amañados, y objetos diversos para sacarlos cuando no hubiera otra manera de llamar la atención.

Por cierto, cuentan que anoche Albert Rivera se presentó en Telecinco con una caja cargada de utensilios variados y preguntó por el debate, creyendo que después del de TVE y Antena 3 se celebraría otro en ese canal. Pero enseguida le corrigieron y le explicaron que no, que allí si no era de supervivientes o de grandes hermanos no se debatía de nada más. Y se quedó pensativo el de Ciudadanos un buen rato, planteándose si animarse a tirarse hoy del helicóptero junto a la Pantoja. Todo sea por debatir... y ser meme viral.