Ciudad para zombies
Mª JOSÉ POU AMÉRIGO
Miércoles, 29 mayo 2019

Creo que voy a ponerle balizas LED a Whisky. Las balizas son un invento valenciano para evitar que los llamados 'peatones zombies' acaben representando con demasiada veracidad su papel, esto es, que acaben atropellados por un coche cuando cruzan sin mirar porque tienen los ojos clavados en el móvil. Son semáforos asfálticos que advierten desde el suelo en qué fase están. Con ello se pretende alertar a quien mira hacia abajo y no hacia delante como es costumbre al andar. Por eso me voy a animar a envolver en balizas fluorescentes a mi perro con tal de que no lo atropelle nadie. Como es paticorto y pequeño, tengo que ir vigilando cuando lo paseo para que no lo pise cualquier tontaina mientras contesta el último Whatsapp. El tontaina, no Whisky. Él va confiado por la calle, más pendiente de otros perros con los que hacerse el 'broncas' que de los peatones a los que sortea milagrosamente en el último segundo, y solo porque los veo venir directos al precipicio. Más de una vez he tenido que apartar de golpe al animal porque el adicto al móvil estaba al borde de la caída por no mirar. Y a mí no me preocupa solo la caída, -que sería culpa del animal, por supuesto-, sino que lo lastimen a él y me arrastren a mí de la correa. Entre los patinetes, las bicicletas y los peatones zombies, pasear al perro en lugar de ser una práctica relajante es una prueba de la DGT para medir la atención. Nada que ver con atinar con las clásicas bolitas para renovar el carnet de conducir. En Valencia los reflejos se demuestran andando. Literalmente, andando.

Admito que ya existen los dispositivos y pelotas con luces para perros pero su función es localizarlo en el parque al atardecer o ayudarle a jugar hasta que solo queda una farola timorata alrededor. A Whisky le encanta la pelota de luz y a mí me divierte tirársela por el pasillo y ver llegar, en la oscuridad, una luz galopante en un morro juguetón. Sin embargo, la función de advertencia a quien anda sin mirar sería tremendamente útil porque así, al menos, tendría que levantar de vez en cuando la vista de la pantalla. Todo un favor.

El problema es que la ciudad acabe siendo un 'caminódromo', esto es, un espacio diseñado para asegurar un trayecto provechoso y no improvisado. Lo siguiente será organizar el paso por la acera con carriles zombies para que no encuentren obstáculo quienes dan más peso a su vida virtual que a la real. Me recuerda a la iniciativa de Carmena en Madrid que posiblemente también desmonte el nuevo equipo municipal: las calles de sentido único. Con los peatones inmersos en sus conversaciones escritas, lo aconsejable será incluso eliminar el paso, esto es, llenar las calles del centro de cintas transportadoras como en el aeropuerto. Así, ni siquiera tendrán que perder la concentración y quienes gustamos de caminar sin rumbo fijo y atendiendo exclusivamente al paseo, podremos recuperar la calle como espacio seguro.