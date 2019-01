La ciudad memoriosa

Hay turismo para casi todo. En mi último viaje a París me compré un libro precioso y manejable, Paseos literarios en París, de Gilles Schlesser, con más de quinientas direcciones, mapas y fotografías por barrios, que sigue con minuciosidad la traza topográfica de autores, obras, bares y bistrós, liceos, cementerios, hoteles y casas en las que vivieron decenas de autores, sedes de editoriales y revistas literarias. Autores franceses y extranjeros. Uno puede seguir el itinerario por el París que habitó Cortázar o Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Gertrude Stein o Picasso. Los lugares son importantes, porque en ellos se refleja la memoria de los que habitaron, crearon y edificaron el mito de la ciudad. La labor no es ardua. Pocas calles de París carecen de alguna placa que identifique que allí vivió este o aquel autor, o que allí fue fusilado alguien durante la guerra, que ésta es la cervecería de este o aquel grupo, o la plaza en la que Georges Pérec situó una de sus obras. La comparación surge inevitable. Nuestra ciudad carece de memoria cultural de los lugares. Parecería que nuestros autores vivieron, crearon y murieron en abstracto, sin referencia en el mapa. La mayoría de placas que indican esos aspectos son de la primera mitad del siglo XX, y solo algunas, limitadas al Congreso de Intelectuales de 1937, han sido añadidas con posterioridad. No hay nada en la trama de la ciudad que indique, con generosidad plural, la Valencia de Azorín, el Horno de la calle Comedias que frecuentaba, los lugares en que se fundaron editoriales, la tertulia de Fuster en la Cafetería San Patricio, la casa de Xavier Casp, la Editorial Torre, los lugares en que estuvieron El Pueblo o LAS PROVINCIAS, la ciudad de Juan Gil Albert. No hay nada en la ciudad que recuerde las huellas de Pinazo, Sorolla o Blasco Ibáñez, ni de la ciudad de Max Aub, el lugar en el que se fundó Valencia Nova, la Editorial Valencianista, ni de la Casa de la Democracia del partido blasquista, o de la Editorial Prometeo en la Gran Vía de Germanías. Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el cansancio, y en todas las direcciones de la cultura y de las sensibilidades. El Centro Escolar y Mercantil, el Patronato de la Juventud Obrera, el Ideal Room, el Teatro Apolo o el Ruzafa. Una ciudad normal sería capaz de ubicar y recordar dónde comenzó a pintar el Equipo Crónica, y situarlo en el mapa. Parecería que la ciudad está asolada de memoria y renuncia a cualquier pista para ubicar los lugares de la memoria que enriquecen la perspectiva de los que la vivimos. No se trata de trufar la ciudad de signos irrelevantes, ni de placas que no evocan nada, como tatuajes que nos condenen a la melancolía. Se trata del recorrido contrario. Fortalecer la memoria. No estamos sobrados de grandeza como para renunciar a la memoria ni de Luis Vives, ni de Vicente Blasco Ibáñez, ni de nadie.