La ciudad memoriosa Andar y ver La recuperación de la memoria, que es una noble tarea, debe hacerse sin sectarismos, con la mayor objetividad. Y no siempre se hace así CÉSAR GAVELA Martes, 21 agosto 2018, 08:17

Las grandes ciudades son escenarios para el progreso, la creatividad y la búsqueda. También para la memoria. Esa memoria que nos lleva a la verdad, al ejemplo o al recuerdo. Valencia es el centro de un área metropolitana que rebasa el millón y medio de habitantes. Es una ciudad antigua, romana, visigoda, musulmana, judía y cristiana. Es la tercera de España y es la capital de una comunidad de más de cinco millones de habitantes. Es una urbe moderna, con un gran potencial en la industria y el comercio, en la educación, el turismo y el arte.

Valencia tiene un presente fuerte, reivindicativo, innovador. Es cierto que sus autoridades han cometido errores estratégicos, pero los aciertos parecen más evidentes. La Valencia actual expresa, sobre todo, la mirada de sus dirigentes a través del tiempo político surgido tras la recuperación de las libertades democráticas. Esa Valencia cautiva al visitante, que se encuentra con una gran urbe europea mediterránea que tal vez no esperaba tan rica, variada y pujante. Una ciudad con un casco viejo grande y denso, similar al de Madrid, Barcelona, Sevilla o Lisboa por no salirnos de la península.

Valencia está en permanente crecimiento y mejora. Y cabría resaltar también un aspecto más sutil, que tiene más que ver con el espíritu que con la economía. Una línea de actuación centrada en la memoria, que el actual ayuntamiento sí ha procurado y procura mejorar. Me refiero a situar paneles en muchos lugares de la ciudad que recuerdan hechos históricos relevantes, que no solo se limitan a explicar la evolución y los principales méritos de los edificios más significativos. También placas y otros elementos que evocan a personas ilustres que nacieron, murieron o vivieron aquí. Personas del mundo de la cultura y del arte esencialmente, pero también de otros ámbitos no menos cruciales. Ello es fruto de la sensibilidad de algunos munícipes, y debe ser subrayada. Era algo que se echaba de menos en los anteriores gobiernos locales, que no se preocuparon mucho por esa labor que se ve muy bien expresada en otras ciudades tanto españolas como extranjeras. Valencia estaba retrasada en ese punto, que es un punto humanista. Al viajero no adocenado, al que busca en las ciudades hondura y respeto a su pasado, colectivo o individual, le gusta saber que en tal casa nació tal personaje, o murió; o que allí desarrolló su obra. Pero no solo el forastero sensible a la cultura aprecia esa información situada en los escenarios reales, sino también lo hacen los propios vecinos de Valencia. Que ahora pueden descubrir que en tal casa nació aquel abogado progresista que luchó contra la dictadura o que en tal otra vino al mundo determinado poeta, pintor o músico.

Eso sí, la recuperación de la memoria, que es una noble tarea, debe hacerse sin sectarismos, con la mayor objetividad. Y no siempre se hace así.