Una ciudad que debata

No solo hay oficios, edificios y artefactos que desaparecen o devienen inútiles. También eso pasa con determinados sentimientos que parecen como esas extrañas flores que de repente surgen entre las baldosas de la acera y nos recuerdan un tiempo lejano en el que formaban parte de nuestro paisaje. Los efectos de la nueva sociabilidad que se proyecta en las redes no solo tiene impacto en la manera de relacionarnos, sino también en la consagración de una mirada sobre la realidad, sobre la política o sobre el prójimo que carece de respeto sobre lo que el otro está diciendo. No es diálogo. Es una sucesión de monólogos, de dosis masivas de confirmación de los propios prejuicios, de autobombo de nuestras ideas, y de elevación a los altares de una mirada sobre la realidad siempre malvada, construida desde la sospecha, el odio y la necesidad de desvelar oscuras conspiraciones. Parecería que la única forma de exhibir la inteligencia es la capacidad de odiar y de confirmar que lo que sucede obedece a astutas conspiraciones, fruto de la combinación de los poderes económicos y los mediáticos. Parecería que la única forma de parecer estúpido consista en pensar, pedir tiempo para recopilar datos y valorar alternativas, y solo entonces emitir juicio prudente. La misma rapidez logística que exigimos para comprarnos en una tarde una prenda de ropa de apenas veinte euros la proyectamos sobre asuntos de cientos o miles de millones de euros que modificarán la vida de las generaciones futuras, que reclamarían un debate atento y sereno, y que parecen afrontarse con la misma ligereza económica y estúpida velocidad que cuando nos compramos unos pantalones o debatimos sobre quesos y vinos, como para pasar la tarde viendo una comparación de humus en El Comidista. Las redes sociales han fulminado los debates y los han convertido en una traslación al debate público de lo que pudo ser la batalla del Somme, en la primera guerra mundial, cada cual en su trinchera, y fuego a discreción. El adjetivo sostenible para la ciudad, sus conexiones, o las dimensiones y papel del Puerto merecerían sin duda un debate y una decisión final útil para el futuro, no solo para mañana y pasado mañana. Es culpa nuestra como ciudadanos renunciar a su exigencia, y consentir que la política solo sea vista como la elección de una trinchera. Desaparecen los comercios pero también actitudes valiosas: el escepticismo socarrón, la amargura inteligente o la ternura arrebatada hacia la ciudad. Solo nos queda el pudor. Decía Robert Doisneau de sus fotografías: «El humor no es más que el pudor ante la emoción. Cuando el espectáculo es demasiado tierno o demasiado cruel, nos refugiamos en el humor; así evitamos el impudor». Ser ciudad no es acumular vecinos. El ágora, el debate y la libertad protegieron y dieron sentido, nombre, grandeza y perspectiva de futuro a la ciudad. Las frases de los muros de las redes y las trincheras nos empequeñecen a todos.