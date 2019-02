Una cita positiva

Mientras por estos pagos andamos enredados con los colchones del Palacio de la Moncloa y la producción literaria de algunos próceres, algo se mueve en Europa, pues mientras escribo estas líneas que el lector tendrá consigo el domingo día veinticuatro, ayer mismo, sábado veintitrés, habrá tenido lugar en el Palacio Luxemburgo de París, sede del Senado francés, un encuentro de intelectuales europeos en el cual se leerá el manifiesto titulado 'Por una Europa fiel a la dignidad humana', redactado por el filósofo Remi Brague, quien fue profesor de las universidades de la Sorbona y Munich, en el marco de las actividades promovidas por la Plataforma 'One of us' ('Uno de nosotros').

No estamos ante un movimiento con vocación de convertirse en fuerza o partido político, sino con el encuentro de personalidades europeas de muy diversa procedencia y dedicación a quienes inunda una profunda preocupación por el presente y futuro europeos, ya que nuestro Continente vive una crisis tan honda que pone en peligro su devenir. En contraste con la inyección de vitalidad moral y política que dieron los padres de la Europa Unida allá por los años cincuenta y sesenta, época caracterizada por debates políticos de gran enjundia y proyectos de enorme envergadura (como era la propia construcción de la Unión Europea), hoy se percibe un desaliento notable acerca del proyecto político europeo -¡soñado ya en 1922 por Richard Coudenhove-Kalergi!- al que dieron forma grandes políticos como Adenauer, Churchill, Schuman, De Gasperi, Spaak y tantos otros que soñaron con un espacio humano y político unido, sentado sobre las bases del pensamiento griego, la genialidad jurídica romana y la aportación antropológica y moral del pensamiento cristiano.

Estamos hablando de un pensamiento político fuerte, que se articuló en torno a la socialdemocracia, los partidos demócrata cristianos y liberales de aquellas décadas, capaces de enhebrar una propuesta tan impensable antes como fue luego la Unión Europea. El problema actual es que aquella clase política soñadora, con visión de futuro y dotada de esquemas ideológicos fuertes, ha sido sustituida por políticos que han hecho del llamado pensamiento débil su brújula de actuación, y de ahí la depauperación en la que estamos inmersos.

Efectivamente, frente a la dinámica de conjunción que inspiró a aquellos padres de Europa, tendente a superar fronteras y conflictos ancestrales, hoy asistimos al renacimiento de nacionalismos periféricos y centrifugadores, que no sólo ponen en peligro la viabilidad de una Europa unida, sino que amenazan incluso con la desmembración de las naciones que la componen, sea en Italia, España, Gran Bretaña, etc., un fenómeno que no se asienta en la razón, sino en movimientos emotivos, de signo indudablemente egoísta, que pretenden hallar en la secesión su modo de vida feliz, cuando en realidad esta dinámica conduciría a la ruina de una Europa fragmentada que no podría competir en lo político y económico con gigantes como China, USA o Rusia. En el fondo nos encontramos ante un fenómeno colectivo de tránsito hacia el suicidio.

Por otro lado, en contraste con el pensamiento político bien sedimentado que caracterizó a los políticos citados, en el momento presente nos inunda una dinámica de propuestas improvisadas, a veces irracionales y puramente viscerales, planteamientos utópicos que son capaces de arrastrar a ciertas masas a base del engaño y la ocultación de la verdad, vendiendo paraísos que sólo existen y son posibles en la mente de quienes arteramente ocupan las tribunas públicas. Como consecuencia, en sustitución de fuerzas políticas arraigadas en un pensamiento sólido, van surgiendo movimientos populistas de signo izquierdista o derechista que reducen el debate político a pura confrontación de eslóganes. Así, frente al grave problema de la inmigración, unos lanzan la proclama de 'Refugees welcome', sin control ni programación, cuelgan pancartas en la sede del ayuntamiento que pronto tienen que retirar, porque ni hay preparado un aparato logístico para la recepción y atención de quienes vienen, ni la propuesta tiene más recorrido que buscar la foto de prensa. Por el contrario, los otros populismos abogan por la expulsión sin más y por el cierre de fronteras, sin percatarse de que el invierno demográfico que vive Europa impide la supervivencia del Continente sin la aportación humana que llega desde más allá de nuestras fronteras.

Ello por no hablar de la perplejidad ética que ha llevado a laminar entre nosotros el concepto de familia, que ha sustituido el discurso racional por la imposición de lo políticamente correcto, o que aboga por la práctica del aborto en un periodo de la más profunda falta de natalidad. Ciertamente, ante todo ello, sí necesitamos que intelectuales y pensadores se reúnan en París o donde sea para reflexionar sobre qué hacer con esta Europa que se nos diluye entre las manos.