Los cimientos de Notre Dame

Miércoles, 17 abril 2019

Por segunda vez y en contextos distintos. Los parisinos se arremolinaron en torno a Notre Dame y lloraron, rezaron y cantaron todos a una, sintiendo que se perdía una parte de Francia. La otra vez fue totalmente distinta. Atentados terroristas, amenaza a la vida de una Francia libre y la Marsellesa a pleno pulmón reivindicando así la fuerza de una nación que aparta las diferencias cuando se trata de defenderse como comunidad.

De la Marsellesa al Ave María hay un abismo. Uno, canto de batalla y cruento, simboliza la lucha por lo que ha llegado a ser el país vecino, por los valores que fundamentan su república y que difundieron, con la Ilustración, a todo el continente y al mundo entero. El otro, un texto religioso de origen evangélico vinculado a la Virgen, a Nuestra Señora, la Notre Dame a la que están dedicadas la mayor parte de las catedrales construidas en la Edad Media. Como la de París o como la de Valencia. Es cierto que la escenografía ayuda. La gran iglesia de la capital francesa ardiendo, con llamaradas enormes y con los fieles sintiéndose pequeños, vulnerables y torpes para defender el símbolo de su fe. Sea en la Divinidad o sea en la Cultura. El lunes el corazón de los amantes del Arte y de la Historia se unieron a los creyentes en una plegaria, quizás laica, para que parara el fuego destructor. La imagen no sería muy distinta a la de siglos atrás en las mismas circunstancias. Esa fragilidad humana ante una potencia imparable capaz de destrozar tesoros de valor incalculable. Valor emocional para una Europa que quisiera echar la culpa a un enemigo exterior pero, al parecer, ha de conformarse con la condición fortuita de una chispa. La falta de control, la imprudencia, una seguridad mal calculada o la mala fortuna. Toda una metáfora de la propia Unión que ve caerse la aguja de su techumbre sabiendo que detrás puede ir la piedra que parecía tan sólida hace apenas unos años.

La metáfora no está en la tragedia sino en la causa accidental. Como en Europa, el origen no hay que buscarlo lejos, ni en las montañas de Afganistán. Es la propia descomposición interna de una entidad que no ha sabido construirse excepto en la fachada exterior para posar, presumida. Los fundamentos tenían siglos: el cristianismo y la Ilustración. Y siguen siendo válidos. Sin embargo, hemos querido embellecer y magnificar la obra obviando esos basamentos. Así, nos hemos conformado con crear una superestructura sin alma que mira por el bolsillo y los mercados, que queda bien en las fotos y ayuda a elevar el rango y la altura de su edificio. Notre Dame se mantiene en pie porque sus cimientos son robustos aunque nos fijáramos más en la fina aguja central. Así, Europa se deslumbra con la brillantez de sus oropeles y remueve sus cimientos para intentar borrarlos. Por eso cae. Por eso se hunde. La duda es si quedarán europeos que lloren, arremolinados ante sus cenizas, por su destrucción.