EL CICLO DE PUIG Lunes, 29 abril 2019, 10:29

De los seis presidentes que ha tenido la Generalitat Valenciana, tres consiguieron establecer un ciclo largo al encadenar más de un mandato: el socialista Joan Lerma y los populares Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Podría decirse que los otros dos -José Luis Olivas y Alberto Fabra, ambos del PP- fueron unos interinos que asumieron el cargo en periodos de transición. Lerma, Zaplana y Camps pudieron dejar huella de su gestión, y ciertamente lo hicieron, con mejor o peor fortuna y con la indudable carga negativa que para los dos últimos representan las investigaciones policiales y las causas judiciales abiertas por presuntos casos de corrupción. Puig también va a poder hacerlo, liberado de la estrecha tutela/vigilancia/marcaje de una declinante Mónica Oltra, una de las grandes perdedoras de la jornada electoral.

Puig se marcó una apuesta con el adelanto electoral y le ha salido bien. La excusa de la visibilidad valenciana era tan burda como se ha podido comprobar en la campaña, donde los comicios autonómicos han quedado relegados a un discreto segundo plano ante la potencia de los nacionales. Pero estaba claro que no era más que eso, una treta para situarse a rebufo de un PSOE ascendente que se ha aprovechado del efecto Vox para movilizar a la izquierda. Ahora comienza para él un segundo periodo de Gobierno con una mayoría mucho más tranquila no tanto sobre el bloque de centro-derecha -con el que se han reducido las distancias- como sobre sus socios en el Pacto del Botánico, los nacionalistas de Compromís y Unidas Podemos. Al final, la historia reserva poco espacio y reconocimiento para los aliados del partido principal. Unión Valenciana llegó a compartir Consell con el PP de Zaplana y hoy nadie se acuerda de los regionalistas, unas siglas ya desaparecidas del mapa político. Igual parece haberle ocurrido a Oltra, que no ha logrado rentabilizar los cuatro años a la sombra de Puig desde la vicepresidencia.

Ahora vendrá la negociación de un nuevo pacto en el que los nacionalistas querrán sacar una mayor tajada pese a su peor resultado y mantener lo que constituye su auténtica obsesión, la Conselleria de Educación. También Unidas Podemos reclamará una parte de la tarta gubernamental, atrás quedaron los tiempos de contentarse con respaldar desde Les Corts y no alcanzar los despachos del poder. Pero todo ello no pasan de ser pequeños quebraderos de cabeza para un Ximo Puig que con su segundo mandato sueña ya con ser un presidenta que deja huella, mientras a su alrededor las dos contrincantes que aspiraban a relevarlo y ocupar su puesto -Isabel Bonig y Mónica Oltra- bastante tendrán con lidiar con las previsibles crisis que pueden estallar en el seno de sus formaciones. Al fin y al cabo, la noche electoral siempre es dulce para algunos y amarga para los otros.