CICLISTES DE MONCADA EN ELS DOLOMITES

Com ho pensaren un matí del hivern, entrenant-se, ho feren: escalar els Alpes. Ho realisaren fa solament uns dies del passat mes d'agost, quatre valents ciclistes de Moncada i el seu chòfer Manolo Sotomayor. Ells són: Vicente Verdeguer, Enrique Ortega, Enrique Vera i Fernando Colomer. La primera escalada fon en França. Pujaren al Mont Ventoux. Montanya que se troba en la Provença -eixa que tant be sabé retratar Alphonse Daudet en 'Lettres de mon moulin'- i que se li diu «el Jagant» per tindre una altària de vora 2.000 metros. Se li anomena Ventoux (Ventós) per el fort vent que, a sovint, per allà dalt bufa, puix està completament sense vegetació. Com pelat estava Marco Pantani, guanyador d'eixa escalada en l'any 2000. Lloc on va morir el cicliste anglés Tom Simpson en 1967. Un filòsof francés el considerà com un auténtic Moloch, un déspota del ciclisme que no perdona al débil i se cobra un injust tribut de sofriment. De terreny calcàreu i molt difícil d'escalar per la seua extrema temperatura. Des del seu capcilló -em diuen- se divisa el panorama de baix, preciós: cases, rius, boscs, i sobre tot, milers de camps d'espígol que pinten de violeta i embalsemen l'aire.

Després -seguixen contant-me entusiasmats- atacaren els Dolomites. Fon, quan aplegats a Bornio, agafaren la ruta Mortirolo d'uns 12 kilòmetros i a una altura de 1.852 metros plens de rampes terribles de 16, 17, 18, 19 i 20%, Passo Gavia de 20'7 kilòmetros de distància i una altitut de 2.652 m.

Després d'eixe dia, a l'endemà, per a estirar les cames -com diuen els ciclistes- feren la Torre de Fraele de 11 kilómetros de distància tenint una altitut de 1.941 metros i Bornio 2.000. Ciutat que fon sede de dos campeonats mundials d'esquí. L'un en 1985 i l'atre en el 2005.

Per fi aplegà l'hora del major desafiu: pujar al Stelvio per les dos cares. Per la italiana, de 21,9 km. i, per la cara suïssa, de 25 en 80 curves, arribant a una altària de 2.758 metros. Que és quan, conseguit el seu objectiu, se quedaren els nostres ciclistes més contents que unes Pasqües.

Com el viage els resultà feliç els felicitem i esperem conseguixquen tots els reptes que se proponguen.