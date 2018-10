CICLISTAS EN PELIGRO La nueva ordenanza de movilidad se esperaba favorable para las bicicletas, pero avala riesgos innecesarios PACO MORENO Valencia Lunes, 15 octubre 2018, 09:20

Es como cuando los vecinos de cualquier ciudad veían pasar un coche por primera vez, asombrados de su velocidad. Así me imagino, ojipláticos y con la boca abierta, a muchos de los que vean ahora circular por Valencia a los ciclistas a contramano, saltándose los semáforos en rojo y yendo por la calzada con el límite de 45 kilómetros por hora, cuando al lado puede que tengan un carril bici a su disposición.

Son algunas de las medidas de la nueva ordenanza de Movilidad, en fase de borrador y que suponen un cambio sustancial en la gestión del tráfico. Estaba anunciado que el gobierno municipal apostaría por la bicicleta como transporte preferente, pero se les ha ido la mano.

Vaya por delante que hace veinte años escribía reportajes con las fotografías que me enviaban los vecinos afectados por las triples filas sufridas los días de fútbol en Mestalla, cuando los conductores estacionaban literalmente donde les daba la gana, cerrando pasos de peatones y ocupando hasta los jardines. Ahora ya han menguado estas prácticas, aunque no tanto.

No es por lo tanto una defensa del coche lo que pretendo, sino de los ciclistas. Los accidentes de tráfico con bicicletas envueltas rozaron el medio millar el pasado año. Y con la nueva ordenanza, me temo que aumentará. Queda muy bonito decir que pueden saltarse el rojo, siempre que el semáforo cuente con la señalización oportuna, para girar a la derecha, pero luego están las situaciones reales, con atascos y nervios a flor de piel.

Es lo mismo que meterse en una calle peatonal o un carril bici, esta vez sin necesidad incluso de una señal en el semáforo. Otra situación de riesgo que requiere sentido común de todos, lo que no sobra en el tráfico de Valencia. Un artículo, por cierto, que vulnerará los artículos 135 y 146 del Reglamento General de Circulación, donde se indica que traspasar la línea continua de un cruce semafórico supone una infracción.

¿Qué son 45 kilómetros por hora? Busco por curiosidad el récord del mundo de los cien metros lisos. Usain Bolt a una media de 44,72 kilómetros por hora. ¿Hay necesidad de forzar tanto la mano en una ciudad todavía no acostumbrada a estas situaciones? No es ninguna locura lo que propugna la Federación de Vecinos, acerca de prohibir todo tipo de circulación por las calles peatonales, bicicletas y patinetes incluidos. Si primero están los viandantes, hay que demostrarlo.

Otra situación de riesgo son los pasos de peatones en ámbar donde no haya un carril bici paralelo. Las bicicletas tienen la misma preferencia que los peatones sobre el tráfico de coches y motos a la hora de cruzar. Podría nombrar varios lugares con iluminación deficiente donde por la noche me encuentro en el último segundo un ciclista que se me echa encima desde las sombras. ¿Por qué no poner un ámbar para las bicicletas? Pueden circular por la calzada y en este caso tienen el mismo tratamiento que los peatones. Es como un bufet donde el gobierno municipal ha cogido lo que le ha interesado en lo que suelo llamar estrategia danesa (lo de Copenhague raya la obsesión), sin pensar en las consecuencias.

Es igual que la circulación a contramano que el resto del tráfico en las calles de sentido único donde la velocidad esté limitada a 30 kilómetros por hora. Menos mal que la ordenanza añade que hará falta señalización para permitirlo, dado que la práctica generalizada sería excesiva. Ya sé que a muchos ciclistas no les gustará esto, pero entiendo que es otro asunto donde al Ayuntamiento se le ha ido la mano.

Claro, que a esa limitación se añade a continuación lo contrario cuando la ordenanza habla de calles residenciales, zonas 30 y las llamadas «zonas de coexistencia de usuarios», donde habrá barra libre, sin señal que valga.

Y cuando pasamos a la noche, el asunto empeora. La obligación de llegar algún elemento reflectante en la bicicleta, una simple tira o prenda, pasa a ser ahora sólo una recomendación. Mal. Sólo hay que darse una vuelta a esas horas para comprobar que muchos ignoran la obligación de usar luces delantera y trasera. No es de recibo que la norma sea ahora más permisiva. Por no hablar de la prohibición a las motos de ir por el carril bus y, en cambio, favorecerlo a los ciclistas cuando la anchura lo permita.

Y por último, el tratamiento que se da a los turistas. Los grupos de más de seis personas deberán ir acompañados por un monitor. ¿De verdad la Policía Local se va a dedicar a controlar esto? Bastante tendrá con aprenderse el lío de normas para los patinetes eléctricos.