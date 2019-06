A partir de ya el personal empieza a cambiar las fábricas por las siestas a la sombra y a sustituir la fiambrera del mediodía por las mañanas del 'dolce far niente'. El humor tiende a mejorar cuando no hay que fichar puntualmente en la oficina, estar ocho horas en un almacén o atender las peticiones de los clientes. Las vacaciones son un estado de ánimo, aunque no todo es idílico. El chute de realidad viene cuando se regresa al pueblo (el tuyo, el de la familia, el del marido...), el talante se pone a prueba cuando sientas a la mesa a primos, cuñadas y suegros sin causar intoxicados ni dejar heridos y el paso del tiempo se percibe milimétricamente en biquini. En cualquier estación del año, la belleza, propia o ajena, es estupenda pero vivir en paz favorece más y enviar al carajo a los mediocres sienta fenomenal. A veces no lo parece pero el verano nos pone en nuestro sitio y nos toma a la perfección las medidas de lo que somos.