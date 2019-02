Escuché por primera vez el tema cuando se anunció en una de las diarias reuniones de enfoques de temas de esta casa. No podía creerlo. Me sonaba a una de esas 'fake news' tan de moda hoy en día (ahhh, y cómo gusta también esta muletilla a los que resultan poco conformes con una información, sobre todo si les acusa de algo, pese a que sea fetén, contrastada y plenamente periodística). Pero no, la historia salía de una trinchera del buen periodismo que es el suplemento V, esas páginas que ustedes leen siempre al final de este diario, repletas de grandes plumas y que a menudo demuestran la máxima de 'los últimos serán los primeros'. Trataba de lo siguiente: un restaurante de Shangái ofrece peladores de marisco a sus clientes (literal), a cambio de pagar un 15% más en la factura (deberían clavarles un 100% más, por cretinos). O lo que es lo mismo, unos fulanos te pelan la gamba, el carabinero y hasta la nécora si hace falta para que tú, nefasto comensal, puedas seguir mientras tanto tecleando la pantalla de tu móvil, whatsappeando o mamarracheando de mil y una formas. Ya no queda la más mínima duda de que el móvil nos idiotiza. La epidemia de familias enteras abducidas por la minúscula pantalla en torno a la mesa del restaurante es angustiosa. O la recua de asistentes a conciertos, partidos u otros eventos, móvil en ristre grabando el instante en cuestión, perdiéndose el momento de estar disfrutando el momento en vivo para tener la fotito de marras o el vídeo, como si luego no hubiera miles de fotos IGUALES en la red o vídeos IDÉNTICOS en Youtube. Pero ellos disfrutan así. Tanto como los refinados 'pelamóviles' perdiendo el tiempo en sus pantallas mientras los peladores de marisco diseccionan la quisquilla. El colmo será cuando alguno de ellos pida, como la canción: «¡Chupa la gamba!».