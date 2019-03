CHOVER ESTRENA ILUSIÓN

Hace 37 años y un día que Vicente Ruiz 'El Soro' tomaba la alternativa. Aquel 14 de marzo de 1982 quedará marcado para siempre en el imaginario popular como la tarde en la que el xiquet de Foios lograba hermanar a las aficiones de la huerta y la ciudad. Lleno de 'no hay billetes' en la plaza y entusiasmo a raudales antes y después del festejo. Lo que siguió, triunfos, gloria y dolor, ya es historia. Ahora toca ponerle buena cara al destino, seguir para adelante y, como siempre tuvo gran corazón, ayudar a quien lo necesita.

Se fijó en Jesús Chover, un muchacho nacido en Benimamet, quien desde que debutara con picadores en julio de 2010, no había conseguido tener continuidad de contratos. Pero, eso sí, nunca renunció a su vocación de querer ser torero poniendo por delante de cualesquiera otros registros artísticos, la bandera del entusiasmo.

Fue ese perfil y esas circunstancias, según cuenta el propio Vicente, lo que le animaron a ayudarle hasta conseguir que pudiera tener una alternativa de máximo rango: El Juli y Roca Rey, ¡ahí es nada!, con toros de Victoriano de Río, para que pudiera vivir un día lo más parecido a aquel otro que vivió el propio Vicente cuando Camino, en presencia de Pepe Luis Vázquez, lo hizo matador de toros.

Ante tal compromiso, es el propio Jesús Chover quien nos cuenta que está viviendo estas horas previas «con mucha ilusión, disfrutando cada momento con gran intensidad». Reconoce que nunca había hecho tantos tentaderos, «más de cuarenta vacas y tres toros a puerta cerrada, he toreado», dice. Y se extiende: «Ha sido todo un descubrimiento que me ha enriquecido y que estoy seguro me va a ayudar a estar como sueño».

Para la cita, nos desvela Jesús Chover, se ha encargado un terno blanco y oro y un capote de paseo grana y oro: «Todos los sacrificios y sinsabores que he tenido que pasar hasta llegar aquí, los doy por buenos porque me han permitido vivir algo único como tomar la alternativa con dos figurones y en mi tierra. No puedo pedir más».

Suerte y a disfrutarlo.