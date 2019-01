No hacía falta que Tom Wolfe pusiera verde a Noam Chomsky en 'El reino del lenguaje' para que nos pareciera un botarate. Sostiene Wolfe en su libro póstumo que las aportaciones de Chomsky al estudio del lenguaje se reducen a nada. Nos engañaron en Lengua de BUP. A Ferdinand de Saussure le seguimos teniendo respeto. Que el 'New York Times' señalara a Chomsky como «el más importante de los pensadores contemporáneos» dice mucho del periódico. Pero es verdad que sus aportaciones a la palabrería política son enormes. Por eso Jordi Cuixart lo quiere de testigo en el juicio por el procés. En julio, instó a España a liberar a los presos independentistas. Vargas Llosa ha anunciado su «renuncia irrevocable» al Pen Club, la organización mundial de escritores. En el Pen, gentes del pelaje de Chomsky, se han dedicado a apoyar las patrañas del catalanismo. Cantemos con Cuixart y el 'New York Times': «Chomsky, Chomsky, nuestro rey, favorito sin igual».