EL CHOLO GARCÍA TORAL

Anoche Marcelino contra Simeone. Cualquier cosa menos un duelo de estilos. Porque, como todo el mundo sabe, los dos pretenden jugar a lo mismo. Defender, competir, contragolpear y ganar. Si además se juega bien, fenomenal. Si, por el contrario, se juega mal pero se gana... fenomenal también. Y que salga el sol por Antequera. Recuerdo perfectamente cuando el Cholo llegó a Madrid. El Atleti era un equipo roto, con olor a nuevo descenso, además de una crisis galopante a nivel institucional y por su puesto de resultados. Vamos, como cuando Marcelino aterrizó en Valencia. Dos solares de dimensiones similares. Simeone necesitó apenas media temporada para recomponer el jarrón y colocarlo de nuevo en el escaparate. Y a partir de ahí, a crecer. Primero sembrando el vestuario de jugadores a su gusto futbolístico; guerreros competidores que defenderían el fuerte con sangre y sin miedo a nadie. La Galia del Calderón. De meterlos en la marmita del gen ganador y del sacrificio en cada entrenamiento ya se ocupaba el Cholo. Y nacieron los galos de la Liga. Y de la Copa. Y de la Europa League. Porque, tras sembrar en el vestuario, había que crecer en el campo. Pero había que elegir bien el campo de batalla. Con la Champions y la Liga lejos de su alcance inicial, el Atleti se dedicó a crecer en los mal llamados 'torneos menores'. La UEL le fue dando gasolina para avanzar cada vez más rápido. Porque en el fútbol, desgraciadamente, la gasolina es el dinero. Y el vil metal lo da ganar títulos, estar arriba y finalmente competir en la Champions. Y así llegó el Atleti ganador de todo lo inimaginable hace una década. Subiendo cada año un peldaño de la escalera hasta llegar a la cima. Cada año sale ya a pelear Champions y Liga con opciones reales de ganarlas y tiene 'cash' para firmar a grandes futbolistas del segundo escalón. Que no es poco. Y todo desde un entrenador acorde al club en el que trabaja, con un director general que le deja decidir sobre cuestiones deportivas -también cuando se equivoca- y una estabilidad en el proyecto impropia del fútbol español. ¿Les suena? No me digan que no hay infinitas similitudes. Si hasta en lo del estadio se parecen. Efectivamente, aquí es donde aparece el Valencia. También club grande que, en uno de sus peores momentos, apostó por Marcelino desde la dirección general. Un entrenador que gana desde la defensa como arma ante los millones de los demás. Muy del estilo de Mestalla: bronco y copero. Que llegó a semifinales de Copa el año pasado devolviendo al equipo a Champions y que este curso ya está en una final de Copa y va camino de otra final en Europa. Que ha tenido estabilidad en su proyecto cuando vinieron mal dadas y que defiende su filosofía de los voceros apocalípticos. El Cholo de Villaviciosa en el Valencia que vuelve.