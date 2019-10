¿A China sí pero al puerto no? Mónica Oltra se nos va de viaje de negocios a Sichuan a la vez que se opone a la ampliación del Grao... ¿Y la coherencia? PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 13 octubre 2019, 09:40

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se nos va a China en viaje de negocios (públicos, por supuesto), acompañando al conseller del ramo económico (no pongo todo su cargo porque me quedo sin espacio), que es Rafael Climent. El motivo de este 'viaje institucional' es participar en el (agárrense que vienen curvas) 'First Belt and Road Sichuan Internacional Friendship and Cities Cooperation and Development Forum', que como su mismo nombre indica se celebra en Sichuan, una provincia que congrega a unos 87 millones de habitantes (casi dos veces la población de España) y que es uno de los principales centros de distribución de la industria del gigante asiático. Y el objetivo, como es lógico, es reforzar los lazos económicos que unen a la Comunitat Valenciana con Sichuan. No voy a entretenerme hoy en la innecesaria duplicidad de funciones que ejercen indebidamente las comunidades autónomas, cuando la representación exterior del Estado español corresponde en exclusiva al Gobierno central. Tampoco me voy a centrar en las dudosas credenciales democráticas de un país, China, tan potente en lo económico como débil en la protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos, asunto que dejo para un posterior análisis y que no parece representar ningún inconveniente para el dúo viajero. Ni siquiera voy a incidir en lo innecesario que resulta que una vicepresidenta acompañe al conseller, como si aquí no tuviera trabajo suficiente con el departamento a su cargo. Donde quiero llamar su atención es en el curioso hecho de que los dos dirigentes de Compromís viajen a China a estrechar relaciones con una región que fabrica todo tipo de productos y que posteriormente exporta al resto del mundo. ¿Y cómo lo hace, cómo vende sus mercancías? Básicamente a través de los grandes puertos chinos, que ocupan los primeros puestos de los de mayor tráfico del mundo. ¿Y a dónde llegan los barcos, los grandes portacontenedores, que salen de Shangai, Shenzen, Hong Kong, Guangzhou, Tianjin...? Pues, entre otros destinos como El Pireo, en Grecia, Gioia Tauro, en Italia, o Marsella, en Francia -por citar tres puertos del Mediterráneo- esos gigantescos buques atracan en el puerto de Valencia, objeto últimamente de una campaña ecologista/electoralista de Compromís en contra de una ampliación decidida hace años y en gran parte ejecutada. En resumen, Oltra y Climent se van a China a hacer negocios, a vender y a comprar más, lo cual supone incrementar el tráfico marítimo (aunque Sichuan es una provincia de interior), todo ello al mismo tiempo que en Valencia se oponen a que el puerto crezca y compita con otros de su tamaño. Me lo van a tener que explicar muy despacio para que lo entienda. A no ser, claro está, que piensen que los millones de toneladas de más se puedan transportar por tren. O peor aún, en bicicleta.