En la calle de La Purísima estaba la singular fábrica artesana de Joaquín Gómez Cervera, 'Chimet el Botero', que obsequiaba a los turistas con algarrobas; y las comían como golosinas vegetales, máxime cuando pedía que las acompañaran con buen vino de la tierra, que más que penetrar en la garganta, regaba barbilla, cuello y suéter o chaqueta.

Chimet era de estatura mediana, rollizo, con saludable color de cara. Llevaba un gran delantal de piel curtida, acharolada por el uso. Colgaban los odres del techo y las botas de las paredes.

«Las buenas botas, las que gustaban a Sancho Panza -explicó-, son las que se hacen con odres ya gastados; y a fe que los extranjeros lo saben; siempre eligen las mismas, las que además tienen las boquillas de asta de toro. Claro que el oficio exige la colaboración de expertos carniceros».

Y añadió que les debían dar la piel sin ningún corte; por un agujero deben de sacar los huesos, la carne, las tripas, la sangre. ¡Todo! Para entonces ya había muerto el 'Mosquit', un carnicero de Cheste que lo hacía de maravilla, lo mismo que el tío Lucas de Bugarra.

La botería tuvo sus tiempos difíciles cuando apareció el plástico y alcanzó gran éxito.

-Pensé entonces me arruinaba -confesó-; perdí el sueño y las ganas de reír. Sólo sé hacer botas, Dios mío, sólo eso. Menos mal que el tiempo me devolvió la tranquilidad. Se comprobó que el plástico no puede sustituir a las pieles curtidas. No puede mejorar el sabor del vino. Trabaje otra vez y recuperé el sueño, convencido de que la botería no estaba condenada a morir mientras yo viviera.

Chimet curtía las pieles teniéndolas con sal unos quince días; luego las cosía y destinaba los odres al aceite; odres que alquilaba para una temporada; y al finalizar ésta, curtía de nuevo la piel con agua y polvo de encina. Dos semanas más tarde les daba el pez y quedaban convertidos en odres para el vino. Familia de boteros, la casa se fundó en 1755. Chimet reconoció: «Yo seguiré aquí, trabajando en la calle con sol o lluvia, hasta que Dios quiera.» Y así fue.