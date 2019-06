En medio del enorme griterío en el bar de menú económico nos acordamos de Borrell, el ministro, o exministro, o ministro en funciones, pero ya eurodiputado de nuevo, y con muchos números para ser algo más en la UE, donde ya presidió la Eurocámara. Cuando vino a Valencia, en la reciente campaña electoral, proclamó: «Los valencianos tenéis que chillar más, no se os oye». Ostras, tú, este hombre se ve que no ha probado a medir en persona los decibelios del alboroto en cualquier bar valenciano a la hora de comer o del bocadillo del almuerzo mañanero. ¿Y aún dice que por aquí no se chilla, que no se nos oye? Bueno, vale con que no nos oigan, pero lo que es chillar...

Es claro que el señor Borrell se refería, con su alusión llamativa de campaña electoral, a otro nivel de chillar. Para entendernos mejor: aquello de que 'el que no llora, no mama'. ¿Y sólo será cuestión de llorar? No, hombre, se ha de saber llorar, como se ha de saber chillar. Chillar, llorar, apretar, explicar... lo que haga falta para llegar a donde sea menester, para que se entere quien corresponda, y además con garantía de que habrá respuestas satisfactorias. Y en todo eso es evidente que por aquí no sabemos conjugar con gracia todos esos verbos tan necesarios. Y eso que bastaría con fijarse en otros que logran mucho más con menos para seguir similares pautas. Pero no, será algo genético o de tipo contagioso, o alguna característica que tenga que ver con las condiciones climatológicas y que acabe determinando fenotipos, pero por aquí parece que abunda más el comportamiento de chillar en los bares y en las plazas, confiar en que los que barajan y reparten nos tendrán en cuenta de oficio, quejarse luego de que 'no mos volen' cuando llegan mal dadas y entre medias entretenernos en tracas y fallas. Humo y ruido.